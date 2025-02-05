穆斯林兒童嘉義拔蘿蔔 歡笑聲迴盪田間

穆斯林兒童在嘉義體驗拔蘿蔔，歡笑聲洋溢田間。（圖由議員黃啟豪服務處提供）

2025/02/05 16:28

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕來自印尼、印度、摩洛哥、土耳其、埃及的數十位穆斯林孩童，農曆春節斯間到嘉義縣參加由「台灣Al Hadi哈迪伊斯蘭文教推廣協會」舉辦的「穆斯林兒童冬令營」，這些穆斯林小朋友今天上午在嘉義縣議員黃啟豪帶領下到田裡拔蘿蔔，大家對初體驗感到好奇、高興，個個笑逐顏開，歡笑聲在田間迴盪。

「台灣Al Hadi哈迪伊斯蘭文教推廣協會」今年春節期間前來嘉義縣舉辦為期6日5夜「穆斯林兒童冬令營」活動，獲得嘉義縣議會前秘書長黃尚文、縣議員黃啟豪父子鼎力相助，除提供所需的蔬菜、魚、肉品，並安排這些孩童體驗下田拔蘿蔔的樂趣，新港鄉三間村長蕭金修也捐贈3大箱雞蛋共襄盛舉。

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從未拔過蘿蔔的穆斯林小朋友們，早上一抵達蘿蔔田，就壓抑不住雀躍的心情，經指導如何拔起蘿蔔後，大家迫不及待下田拔蘿蔔，發現拔蘿蔔竟如此輕而易舉時，高高舉起「戰利品」展示，隨行的協會輔導老師趁機作食農教育，讓小朋友們知道農民種植農作物的辛苦，並要小朋友們適量拔取蘿蔔，不要造成農作物的浪費。

黃啟豪表示，台灣是一個多元的社會，自由的宗教信仰，尊重並廣納全世界不同的生活方式，非常歡迎這群穆斯林小朋友的到來，會帶著這些小朋友拔蘿蔔，也是一種食農教育，目前台灣有很多來自世界各國的新住民，不同文化經過融合，讓台灣這片土地充滿新的力量。

台灣Al Hadi哈迪伊斯蘭文教推廣協會指出，台灣的穆斯林有超過9成是來自印尼的移工，隨著社會的友善與多元化，伊斯蘭教育在台灣的發展正逐步提升，而對在台的各國穆斯林朋友而言，這些教育機構和活動不僅能幫助維繫自己的信仰與文化，也大大促進了台灣與各國的文化的多元共融。

穆斯林兒童拔到超小的蘿蔔，大家笑成一團。（圖由議員黃啟豪服務處提供）

穆斯林小朋友拔蘿蔔後展示戰利品。（圖由議員黃啟豪服務處提供）

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