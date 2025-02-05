神秘客翻倍捐款！彰化「老担」義賣燈籠30年 善心藏洋蔥

元宵節快到了，彰化家扶義賣燈籠活動開跑，今年邁入第30年，各界期許再有下一個30年。（記者張聰秋攝）

2025/02/05 16:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕67歲的李世湧與妻子，自38歲起便推著牛車上街義賣元宵燈籠，為彰化家扶兒籌助學金，至今已堅持30年；從當初一個攤位擴展到現在40個攤位，他今在彰化市曉陽路與民族路口的發源地，再次號召民眾響應，希望讓更多孩子受惠。

彰化家扶目前協助1737戶家庭、2974名弱勢學童籌措學雜費。李世湧回憶，兒時看著別人提燈籠的幸福模樣，默默許下心願，長大後要幫助需要的人，1996年，他擔任新八卦山聯誼會會長，與80多位夥伴決定在元宵節前義賣燈籠，將所得捐助家扶。當年第一個攤位就在曉陽路與民族路口，如今已成為家扶助學燈籠義賣的「老担」，「老担」也擴及全縣各地。

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這些年來，李世湧夫妻曾因檢舉遭開單，也曾在父親病危住進加護病房時，面臨親友勸阻，但他仍咬牙堅持，完成父親的願望，一邊照顧父親、一邊推動義賣，回想這段過程，夫妻倆仍感觸良多。

李世湧說，彰化人很有愛心，讓活動30年來不曾間斷，他最難忘的是一位從未見過、也不認識的「神秘客」，這位善心人士每年捐款，從3萬元翻倍到6萬元，還有孩子捐出存錢撲滿、大人們也熱心響應，點滴善意匯聚成愛的力量，幫助無數孩子度過難關。

社會處長王蘭心表示，能堅持公益30年相當不容易，將行善變成日常，對家扶與社會的貢獻大家都看得到，幫助家扶的孩子，就是幫助彰化的未來，期許這份愛心能延續下去，陪伴更多學童成長，再出現下一個30年。

67歲的李世湧（左3）與妻子（右4），自38歲起便推著牛車上街義賣元宵燈籠，為彰化家扶兒籌助學金，至今已堅持30年。（記者張聰秋攝）

彰化家扶元宵節義賣燈籠今天在彰化市曉陽路與民族路口、當年創辦的第一個攤位，舉辦宣傳記者會，吸引許多人行動響應。（記者張聰秋攝）

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