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    首頁　>　生活

    通梁羅玄宮捐贈 280 箱物資 助弱勢群體

    馬公市長黃健忠頒發感謝狀，感謝羅玄宮捐贈公益物資。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長黃健忠頒發感謝狀，感謝羅玄宮捐贈公益物資。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/05 16:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續3年捐贈公益物資的通梁羅玄宮，今年再度捐贈280 箱生活物資，包括白米、麵條、花生麵筋罐頭、花瓜罐頭及魚罐頭等，由馬公市公所統籌，轉贈予澎湖縣障礙者協會、澎湖縣肢體傷殘協會及澎湖縣仙人掌身障藝術舞動協會等團體，幫助身心障礙者及弱勢群體改善生活條件。

    馬公市長黃健忠今（5）日頒發感謝狀，表彰通梁羅玄宮長年投入公益，從社區關懷到公益活動，皆不遺餘力。黃市長指出，此次物資將透過市公所的社福系統，依照各協會會員的實際需求進行分配，確保資源運用得當，讓援助真正落實到有需要的人身上。縣議員宋昀芝、魏睿宏亦到場參與，共同見證公益善舉。

    通梁羅玄宮爐主鄭志明表示，羅玄宮以「五年千歲十二兄弟」信仰為核心，秉持宗教服務社會的精神，透過捐贈計畫落實對身障群體的關懷。今年特別增加捐贈數量，期盼能為更多需要幫助的市民帶來實質支持。羅玄宮每年農曆正月12日舉行羅府千歲聖誕慶典，透過宗教文化傳承，進一步凝聚信眾力量，擴大公益影響力，讓善行成為長遠社會價值。

    白沙通梁羅玄宮捐贈物資，由馬公市公所統籌運用。（記者劉禹慶攝）

    白沙通梁羅玄宮捐贈物資，由馬公市公所統籌運用。（記者劉禹慶攝）

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