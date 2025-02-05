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    首頁　>　生活

    北捷同站逾15分鐘未出站加收20元 女子不滿找站務人員理論

    一名女子日前刷卡進台北捷運府中站後沒有搭車，和家人在站內聊了約1小時，出站時總共被扣款40元，令她相當不滿，找站務人員理論。（圖取自黑色豪門企業）

    一名女子日前刷卡進台北捷運府中站後沒有搭車，和家人在站內聊了約1小時，出站時總共被扣款40元，令她相當不滿，找站務人員理論。（圖取自黑色豪門企業）

    2025/02/05 16:47

    〔記者林承鴻／台北報導〕一名女子日前刷卡進台北捷運府中站後沒有搭車，和家人在站內聊天聊了約1小時，出站時不只被收同站進出的最低票價20元，而總共被扣款40元，令她相當不滿，找站務人員理論。台北捷運公司說明，同一車站進出最大時限為15分鐘，違反規定者會自動再扣除單程票最低票價金額20元。

    經查該名女子在2月2日初五下午4點32分刷卡進站，5點31分出站，刷卡出站時因不滿被扣了40元，因此找上站務人員理論，但儘管站務人員解釋相關規定，並說明旅客須知早有該條規定，該名女子仍不接受，更表示希望找警察來。

    根據台北捷運旅客須知第14點，旅客同站進出者，應支付車站公告最低單程票票價20元；另依旅客須知第13點，經驗票閘門進入付費區至離開付費區有停留時間限制規定：不同車站進出，最大時限為2小時；同一車站進出，最大時限為15分鐘，違反規定者，除了應付票價20元，另外應於車站詢問處繳交或由驗票閘門自動扣除單程票最低票價20元。

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