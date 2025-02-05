捷運永寧站等8處大眾運輸場站周邊機車格 3/1起計次收費

為紓解機車停車需求及公平共享，8處大眾運輸場站周邊與三峽區大學路的路邊機車格計次收費管理。圖為台鐵鶯歌站仁愛路停車格。（新北市交通局提供）

2025/02/05 16:19

〔記者黃子暘／新北報導〕交通部統計，新北市機車數量已經有277萬餘量，新北市交通局停車營運科長許芫綺說，新北機車數量全國最多，市府為紓解機車停車需求及公平共享，將自3月1日起新增土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區捷運菜寮站、新莊區捷運新莊站、新店區捷運新店區公所站、鶯歌區鶯歌和鳳鳴火車站等8處大眾運輸場站周邊、三峽區大學路的路邊機車格計次收費管理，每次20元。

此外，許芫綺表示，交通局也針對新店區十四張歷史公園周邊的路邊機車格實施假日收費管理，收費時間為國定假日及例假日上午9點至下午5點，同樣計次收費，每次20元，以便假日出遊的民眾可以找到車位。

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許芫綺表示，交通局自去年8月1日起，將板橋區新埔及江子翠站、土城區頂埔站、林口區機捷A9站、蘆洲區三民高中站、新店區大坪林及十四張站等7處捷運站周邊路邊機車格納入收費管理，大多數民眾都支持「使用者付費原則」，且有效紓解機車族轉乘停車需求，而搭配政策推出的「路邊機車停車30日定期票」、「每日一張單」及「行動支付優惠」3重優惠措施，也讓機車族節省下不少停車費。

除了3月起上路收費的相關地點，許芫綺指出，交通局將持續盤點市轄內大眾運輸場站及停車需求較高的商圈及觀光景點，評估後依序納入機車收費管理範圍；另外，為加強停車秩序與市容改善，交通局也對停放車格、長期欠費的機車依法拖吊移置，釋出許多車位。

交通局補充，提醒機車族多使用「路邊機車停車30日定期票」、「每日一張單」及「行動支付優惠」3重優惠措施，如有相關問題，可上交通局網站（https://www.traffic.ntpc.gov.tw/）或撥打1999市民專線查詢。

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