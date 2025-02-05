竹市馬偕園道五停車場取得使用執照 最快月底啟用

延宕近2年新竹市馬偕園道五停車場工程近期已取得使用執照，最快2月底應可啟用。（記者洪美秀攝）

2025/02/05 16:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府爭取中央前瞻預算2.87億元闢建的馬偕醫院旁園道五地下停車場，從2021年開工後歷經3年，原訂去年9月啟用，但邀請卡已發出典禮卻因故延期。因該工程與市立棒球場都採無梁版工法蓋建，經取得結構安全無虞證明後，近期已獲核發使用執照，市府交通處表示，目前已申請通電通水，待進行相關測試後，最快月底就能對外開放啟用。

新竹市馬偕醫院位在光復路，由於周邊停車空間嚴重不足，市府在醫院旁的園道五闢建智慧地下停車場，2021年9月28日開工，因結構及部分工項複雜導致延宕，經3年工期，原訂去年9月9日啟用，卻又因市府規畫檢驗停車場地下層無梁版工法的結構體安全性喊停用。

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歷經半年的結構安全檢測，交通處今天表示，園道五停車場去年9月委託台灣省結構工程技師公會檢驗結構安全性，日前已接獲該公會鑑定結果與原設計圖說相符，各結構體未發現有缺失、異樣，故無結構安全疑慮。並已取得相關使用執照，目前已向台電申請正式用電進行停車場所有設備測試，待確認安全無虞且正常運作，最快月底啟用。

交通處表示，園道五地下停車場為地下2層停車場，提供246席汽車位，並24席電動車位（快充2席、慢充22席）、12席孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車位，6席身障者專用停車位，並設置在席車位顯示、無人化設備及多元支付。此外，也在停車場與馬偕醫院之間設置連通道，讓民眾方便往返醫院。

由於馬偕園道五停車場已完工多時卻遲無法使用，讓周邊及就醫民眾抱怨光復路及醫院周邊的停車空間根本不夠，停車場完工這麼久，卻拖延超過半年，突顯市府行政效率不彰，讓市民無法享用便利的停車場公共設施。

延宕近2年新竹市馬偕園道五停車場工程近期已取得使用執照，最快2月底應可啟用。（記者洪美秀攝）

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