週五冷空氣強度再加碼 賈新興示警達寒流等級、低溫下探4度

週五新一波冷空氣報到，強度再提升，恐達寒流等級，週末清晨苗栗以北空曠地區有出現4至6度的低溫出現機會。（資料照）

2025/02/05 15:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）寒流逐漸減弱，各地回溫，不過很快週五（7日）新一波冷空氣報到，強度再提升，恐又是一次寒流影響，週末清晨苗栗以北空曠地區有出現4至6度的低溫出現機會。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在YouTube頻道上表示，週四花東山區有零星短暫雨；週五早上大台北北側、基隆及宜花東有局部短暫雨，傍晚起至週日有受寒流影響的機率；週六桃園以北、宜花有零星短暫雨；週日北海岸、基隆及東北角有零星短暫雨；下週一、下週二午後花東山區轉多雲。

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賈新興表示，原先預估週五影響的冷空氣從強烈大陸冷氣團強度再提升，可能達到寒流等級，週五深夜至週六清晨受寒流影響，苗栗以北空曠地區有出現4至6度的低溫，台北氣象站預估有出現9.5至10.5度的低溫。

賈新興指出，下週三（12日）元宵節苗栗至嘉義間有零星短暫雨，午後各地山區及基隆有零星短暫雨；下週四嘉義以北有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨，傍晚起有受大陸冷氣團影響的機率，不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

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