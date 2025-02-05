南投竹夢森活節2/15登場 竹林中療癒身心的六感體驗

南投竹夢森活節2月15日登場，縣府5日舉辦宣傳記者會。（記者張協昇攝）

2025/02/05 15:06

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府將於2月15日起到23日連續兩個星期假日，在鹿谷鄉小半天石馬公園及古戰場舉行第一屆南投竹夢森活節活動，讓遊客徜徉在媲美日本京都嵐山的幽靜竹林與粉紅河津櫻绽放的美景中，一邊品茗、喝下午茶，一邊聆賞優美音樂，還可欣賞竹工藝裝置藝術進行頌缽音療及DIY手作竹美食，在春節後來一場療癒身心的六感體驗。

南投縣的竹業文化歷史悠久，從日治時代起竹子就是重要的物產，其中竹山鎮與鹿谷鄉不僅擁有蔥鬱優美的孟宗竹林美景，更發展出純熟多元的竹工藝，還有讓人垂涎欲滴的竹美食。隨著時代變遷，南投的竹文化也從傳統產業轉型成為兼具觀光休閒、生態教育的南投特色文化。

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為傳承發揚竹文化，南投縣政府結合鹿谷小半天休閒農業區協會等單位，舉辦南投竹夢森活節活動，今（5）日在縣府大廳舉辦宣傳記者會，宣布活動中將推出竹林下午茶、竹林茶席、竹林生態導覽及竹筒飯、竹筍包等竹美食手作體驗，現場還請來米其林三星法式主廚Pierre Mosser，介紹其製作的筍司康等下午茶甜點。

此外，4天活動中也包含音樂演出、頌缽音療、青農市集與竹文化體驗，並邀請國際知名的3位台灣竹藝家范承宗、游文富、林靖格，結合當地竹林地景打造南投專屬的竹工藝裝置藝術，讓遊客漫步於竹林間，近距離欣賞大師級藝術作品，體驗竹林與藝術交融的獨特魅力。值得一提的是，去年范承宗為南投打造出竹藝裝置「孟竹。築夢」，即曾獲得法國設計獎最高榮譽白金獎的殊榮，讓南投躍上國際舞台。

縣府農業處表示，活動期間也規劃集章活動，可兌換竹美食，另千人手作竹筍包、竹筒飯及竹林下午茶，即日起開放網路報名，活動詳情請上官網（https://2025nantoubamboo.kktix.cc/）查詢。

南投竹夢森活節活動，2月15日起一連兩個星期假日將在鹿谷鄉舉行，讓遊客徜徉在竹林美景中品茗。（小半天休閒農業區協會提供）

南投竹夢森活節活動，推出米其林三星法式主廚製作的竹夢下午茶。（記者張協昇攝）

南投竹夢森活節活動宣傳記者會，米其林三星法式主廚Pierre Mosser介紹其製作的筍司康等下午茶甜點。（記者張協昇攝）

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