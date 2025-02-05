8年學生人數減少超過5成 北港國中轉型實驗學校

雲林縣北港國中將轉型為實驗教育學校。（記者李文德攝）

2025/02/05 14:46

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港國中因應少子化趨勢，去年申請轉型為實驗學校，將以自主展能、科技領域、永續多元三大軸心作為辦學理念發揮彼此交互作用。校長施協志表示，縣府已通過轉型計畫，正由國教署審核實驗規劃計畫。通過後將成為全縣第8所公立實驗學校，預計今年8月開始招生。

施協志表示，8年前到學校就任全校有18班、500多名學生，不過受少子化影響，目前校內僅剩230名國中生共13班，因北港國中學區國小僅有朝陽、南陽2校，且觀察到北港鎮新生兒人數前年163位，比起過去減少近半，預期未來學區可招生的國小學童也許會減少。

請繼續往下閱讀...

施協志說，面對少子化影響的學校招生危機，轉型以迫在眉睫。故經過校務會議討論後，決定轉型為實驗教育學校，因實驗學校屬於自由入學區，並沒有學區限制，轉型成功不只能夠留住在地學生，亦有機會吸引外地學子就讀。

校方表示，北港國中實驗學校特色為自主展能、科技領航、永續多元作為三大軸心，更發展出「S的三次方」，將STEAM教育、Self-regulation（自律）、聯合國SDGs融會貫通，彼此作用發揮加成效果。

施協志指出，將保留學校現有走讀北港課程及美術班藝術教育特色，透過藝術、人文關懷等面向，並引導學生能夠自我發展，找出感興趣的問題，從中擬訂計畫解決。目前實驗學校計畫已於去年底通過縣府審查，並同時送交到教育部國教署進行實驗規範審查中，通過後預計今年8月就可招生114學年度學生。

在地家長表示，不少朋友已有耳聞學校將轉型給予極大期待，已打算讓孩子就讀，但希望審查通過後校方能夠與家長們對話，把課程細部規劃公布，讓大家了解。

縣府教育處表示，目前公立實驗學校有古坑華德福高中、石榴國中、山峰華德福教育實驗國小、潮厝華德福教育實驗國小、華南實驗國小、重光、陽明國小，北港國中將是第8所公立實驗學校。山線已有石榴國中科技實驗學校，北港國中轉型有助於山海科技教育的均衡發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法