澎湖元宵西乞龜 珍奇海鮮紛上陣

澎湖縣政府推出元宵廟宇攻略地圖，集滿七間廟宇戳印可參加抽獎。（圖由澎湖縣政府提供）

2025/02/05 15:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵比過年還熱鬧，每間廟宇都推陳出新，今年澎湖縣政府特別推出「2025 Like澎湖 嶼龜同行」元宵乞龜集章活動，24間廟宇等你來朝聖，3天內挑戰「瘋狂跑廟」！集滿7間不同廟宇的印章，就可參加摸彩活動。另外今年最大的特色，就是各廟宇紛紛以珍奇海鮮為號召，龍蝦、土魠、海鱺、白腹魚及藍瓜石斑等都出列。

今年澎湖元宵盛會即將登場！還在煩惱元宵節要去哪裡走春的「澎」友們，澎湖縣政府旅遊處與文化局合作，整理24間廟宇元宵攻略地圖，邀請大家在元宵節期間走訪澎湖各大廟宇，感受傳統文化的魅力！只要集滿7間廟宇戳印，就能參加超豐富的摸彩活動，元宵節就來澎湖，迎福、祈願、試手氣，和我們一起感受最道地的西乞龜元宵氛圍吧！

請繼續往下閱讀...

台灣元宵節4大活動，包括：東寒單、南蜂炮、西乞龜、北天燈，西乞龜在離島澎湖，澎湖人篤信摸龜頭起大樓、摸龜尾「存家伙」（意為財產）、摸龜殼事業「穩達達」、摸龜腳金銀財寶「滿厝跤」（意為堆滿全家），視海龜為吉祥長壽物。隨時代演進，堆砌乞龜的原料由白米、麵粉等食物，演變成硬幣、黃金等，現今更融入珍奇海鮮。

率先推出龍蝦乞求，是馬公興仁懋靈殿，今年西嶼外垵溫王宮推出土魠、白腹魚摸彩，而西嶼竹灣大義宮，則推出活藍瓜石斑魚、中卷炮管一支及干貝醬禮盒，除了黃金之外，珍奇海鮮成為今年澎湖西乞龜重點。

西嶼竹灣大義宮元宵活動，推出活藍瓜石斑。（圖由大義宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法