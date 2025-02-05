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    新北客家局2/16、17推客式綠生活 體驗祭天儀式、環保手作、逛市集

    新北市客家局2月17日將規劃傳統祭天儀式，並以客家纏花工藝呈現對女媧補天的敬重。（記者羅國嘉攝）

    新北市客家局2月17日將規劃傳統祭天儀式，並以客家纏花工藝呈現對女媧補天的敬重。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/05 14:19

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市客家事務局將於2月16日至17日在新北客家文化園區舉辦「天穿日」系列活動，以「客式生活」及「環保永續」為主軸，推出「好客chill 手作環保綠生活市集」、「療癒與環保系列手作」、「天穿闖關活動」及「祭天儀式」，透過傳統米食技藝與環保概念的結合，讓民眾感受客家文化的深厚底蘊與環境保護的重要性。

    客家局長林素琴指出，園區自成立以來，致力於推廣客家文化與永續發展理念。今年的天穿日活動特別融入「環境永續」的概念，重現「新客」族群在戰後遷徙來到新北的集體記憶，並讓民眾了解客家人在這一天不耕田、不織布，象徵大地休養生息的教育意涵，藉此喚醒現代人對環境永續的重視。

    林素琴表示，16日的「好客chill 手作環保綠生活市集」將以藍染布裝飾戶外休憩區，營造輕鬆愜意的氛圍，讓民眾能一邊感受客家風情，一邊體驗野餐露營的樂趣。響應天穿日「敬天」與「環保永續」的精神，現場鼓勵民眾自備餐具與環保杯，消費不限金額即可獲得手作體驗券，完成指定拍照打卡任務還能參加抽獎活動。現場更限量提供100份炸甜粄，數量有限，送完為止。

    林素琴說，此次活動還特別推出多項手作體驗，包含「五色菜包DIY」共計80位免費體驗名額，民眾可體驗運用天然植物染成五種顏色的米，製作象徵女媧補天五色石的客家菜包；「松果娃娃DIY」提供現場20組名額報名，每組200元；「纏繞曼陀羅纏花壁貼」共計40組名額，每組150元；「環保彩漾玻璃提燈DIY」，共計60組（2人1組）名額，免費參與；「速寫人像體驗」，開放現場報名免費體驗。

    林素琴表示，17日將舉行祭天儀式與環保手作，以客家纏花傳統工藝結合當代創新技法，呈現天穿日敬天儀式的莊嚴與文化內涵，並展現園區20年的成長與終身學習成果。

    新北市客家局廣邀客家鄉親共同參與祭天。（記者羅國嘉攝）

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    客家文化園區推出各式闖關及童玩體驗，讓親子一同玩樂。（記者羅國嘉攝）

    客家文化園區推出各式闖關及童玩體驗，讓親子一同玩樂。（記者羅國嘉攝）

    新北市客家局規劃環保手作市集。（記者羅國嘉攝）

    新北市客家局規劃環保手作市集。（記者羅國嘉攝）

    新北市客家局推療癒放空速寫體驗。（記者羅國嘉攝）

    新北市客家局推療癒放空速寫體驗。（記者羅國嘉攝）

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