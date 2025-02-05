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    新北平溪天燈2/8、2/12登場 交大籲留意交管、接駁車資訊

    新北市平溪天燈節即將舉行，第一場規劃於2月8日晚上6點到晚上9點半在平溪國中舉行，第二場於2月12日元宵節晚上6點至晚上9點在十分廣場舉行。圖為過往活動照。（新北市交大提供）

    新北市平溪天燈節即將舉行，第一場規劃於2月8日晚上6點到晚上9點半在平溪國中舉行，第二場於2月12日元宵節晚上6點至晚上9點在十分廣場舉行。圖為過往活動照。（新北市交大提供）

    2025/02/05 14:17

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市平溪天燈節即將舉行，第一場規劃於2月8日晚上6點到晚上9點半在平溪國中舉行，第二場於2月12日元宵節晚上6點至晚上9點在十分廣場舉行，今年將結合光雕表演進行。新北市警察局交通大隊表示，活動屆時將有汽機車交通管制，台鐵平溪支線列車也將因應2天活動調整列車時刻表，可到台鐵官網查詢，呼籲大眾多利用大眾運輸工具或接駁車前往。

    交大說，活動當日上午10點起至下午11點止，將對106線實施汽機車交通管制，範圍從新店區文山路與石碇交流道口至瑞芳區106線頂坪路口，除領有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車、工作人員車輛外，餘均不得進入；建議民眾從木柵動物園、石碇交流道、瑞芳、雙溪及基隆火車站，利用市府交通接駁車服務，搭乘前往會場。

    接駁車部分，交大說，2月8日市府規劃3條接駁路線，分別為「木柵動物園—白石里中埔」、「國道5號石碇交流道—白石里中埔」及「瑞芳火車站—嶺腳寮」，2月12日規劃5條接駁路線，分別為「木柵動物園－十分南山橋」、「國道5號石碇交流道－十分南山橋」、「瑞芳火車站－十分基平橋」、「基隆市火車站（南站）－十分基平橋頭」及「雙溪火車站－十分基平橋」。

    交大表示，為配合交管措施，將規劃人力每天於106線實施交通疏導及管制，請民眾多加利用大眾運輸工具或接駁公車前往參加活動，相關交通管制措施將隨時提供警廣、IPOLICE即時公告，提醒用路人提前改道以避開管制區域及活動期間勿任意違規停車，應遵從各路口交通指揮疏導，以免造成周邊道路車流延滯及耽誤行車時間；更多活動與交通資訊可洽新北市觀光旅遊網、活動官網、台鐵公司、新北旅客、警察局及警察局交通警察大隊粉專查詢。

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