竹竹苗YouBike2.0E電輔車4/1新制 需強制投保傷害險才能騎乘

竹竹苗YouBike2.0E電輔車4月1日起將有新制實施，需強制投保傷害險才能騎乘。（記者洪美秀攝）

2025/02/05 14:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市YouBike公共自行車服務已設置104站YouBike2.0站點，因竹竹苗生活圈YouBike 2.0E電輔車上路後獲好評，為保障市民騎乘安全，市府與竹縣府和苗栗縣府及新竹科學園區管理局決議，租借YouBike 2.0E電輔車需強制投保公共自行車傷害險，需先投保再借車，且從4月1日起強制實施，讓民眾無須負擔保費。

市府表示，4月1日起，在竹市、竹縣、新竹科學園區及苗栗縣公共自行車租賃站點，租借YouBike 2.0E電輔車的使用者，都須完成投保公共自行車傷害險，方可借車。交通處表示，民眾租借公共自行車前，可透過微笑單車官方網站或APP登入會員，即可免費投保公共自行車傷害險，發生事故可申請保險理賠。

請繼續往下閱讀...

竹竹苗縣市考量到YouBike 2.0E電輔車加速較快、騎乘距離較遠，為保障騎乘者權益，今年4月1日起，未投保者將無法租借YouBike 2.0E電輔車，尚未投保公共自行車傷害險的民眾，都要完成投保，避免無法借用車輛。

交通處說明，每位註冊會員的手機門號最多可綁定5張票卡，若民眾使用相同手機門號綁定多張票卡租借，請務必在每張票卡上填寫「實際騎乘者」的個人資料，票卡的實際使用者與被保險人須為同一人，才能符合傷害險理賠資格，以維護個人權益。

交通處補充，投保公共自行車傷害險是免費的，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額為100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。可至微笑單車官方網站查詢。

竹竹苗YouBike2.0E電輔車4月1日起將有新制實施，需強制投保傷害險才能騎乘。（新竹市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法