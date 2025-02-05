竹縣快捷8號調整、快捷9號試營運 2/11開學日同步上路

新竹縣「快捷9號」試營運，預計2月11日提前開駛與「快捷8號支線（經興隆大橋）」調整同步上路。（記者廖雪茹攝）

2025/02/05 14:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「快捷8號支線（經興隆大橋）」調整和「快捷9號」試營運，預計2月11日同步上路，交通旅遊處今（5日）早試乘，期滿足尖峰時段通學、通勤公車搭乘需求；另外「竹北市跳蛙公車」考量運量長久未提升，且功能已被快捷9號取代，將於2月16日正式停駛。

縣長楊文科表示，上述公車的調整，因應民意反映及實際需求，其中快捷9號為新闢路線，2月11日起試營運，期望能使學生通學更加便利。

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交通旅遊處長陳盈州指出，在考量現行大環境公車業者經營不易，並與業者多次協調、現地會勘後而調整。其中快捷8號支線（經興隆大橋），原已於去年2月16日提早發車並加密班次，此次則將配合停靠竹東高中站，且竹北往竹東方向時刻表也將配合調整首班發車時間，原7:00發車班次調整至6:30發車。

快捷9號為新闢路線，業者還在籌備中，陳盈州指出，由於大環境仍是缺駕駛員，因此先以試營運方式上路，滿足尖峰時段的搭乘需求，並在正式營運前培養運量。快捷9號路線從竹北市勝利八街發車，經由高鐵區、行經六家高中、新竹高工、新竹女中、新竹高商、新竹高中等學校。

試營運期間勝利八街發車時間為6:00、6:30、15:30、16:00，新竹高商則是07:00、07:40、16:30、17:00。行經站點包含自強北路勝利八街口、六家高中、交叉口、十興、上十興、世興棒球場、高鐵新竹站、哈洛德（文興路）、文興嘉豐南路口、文興嘉興路口、水利大樓、縣立總圖書館、縣體育場、泉州厝、新竹縣政府、家樂福、深耕公園、中醫大、大河戀、經國路口、前溪、台肥五廠、新竹高工、新竹女中、新竹火車站、新竹高中、新竹高商。

新竹縣「快捷9號」試營運，預計2月11日提前開駛與「快捷8號支線（經興隆大橋）」調整同步上路。（記者廖雪茹攝）

快捷8號支調整站點及發車時間。（新竹縣政府提供）

快捷9號試營運。（新竹縣政府提供）

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