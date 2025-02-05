AI、物聯網技術帶入校園 培養高中生未來職場競爭力

新竹高工結合AR擴增實境模裝置串聯協作型機器人手臂。（圖由教育部提供）

2025/02/05 14:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨物聯網、AI及機器人等新興科技發展，教育部為培養學生具備適應未來科技需求的能力，推動「前瞻基礎建設數位建設－高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，委託高雄師範大學協助並成立推廣中心及促進學校，以新興科技為主題推動學習活動、課程及開發教案，並與業界及學界合作帶入最新趨勢與實務經驗，提升學生職場競爭力。

如台中高工以「智慧製造」為推廣中心主題，發展「智慧製造與AI應用」基礎課程及「工業4.0與自動化」應用課程，並成立智慧製造社團活動。而因應生成式AI快速發展，也積極推動生成式AI應用於教育，辦理「生成式AI」系列巡迴研習，邀請各領域專家分享，並透過YouTube直播開放全台中小學師生共學。此外，為培養智慧製造人才，也與業界合作，讓學生有機會參訪國際各大自動化企業，透過多元化方式認識智慧機械手臂應用。

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又如新竹高工聚焦於工業4.0智慧製造教育，以「IoT智造機器人」為發展主題，並與產學界合作建置智慧雷雕自動生產線體驗場域，讓學生模擬智慧工廠作業流程。同時結合108課綱科技領域核心素養，開發IoT、AI與機器人學習等基礎及應用課程，引導學生利用AR與AI技術模擬軟體，學習虛擬AI協作型機器人手臂的程式設計，並將設計的程式轉化為實體AI協作型機器人手臂的即時動作，強化學生實作能力，增進未來職場競爭力。

教育部表示，透過科技融入教學，學生不僅能在數位轉型的浪潮中掌握最新的科技技能，也能以虛實結合的方式進行學習，強化實作技能。希望透過本計畫的推動，將新興科技技術融入各領域與學科，縮短學用落差，並為全球智慧製造產業轉型，培養具備科技應用能力的人才。

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