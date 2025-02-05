轉職潮湧現 勞發署雲嘉南分署年後徵才活動接力開跑

因應年後轉職潮，勞發署雲嘉南分署在農曆年前、年後共舉辦82場徵才活動。（分署提供）

2025/02/05 13:32

〔記者楊金城／台南報導〕求職、轉職看過來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署因應年後轉職潮，在農曆年前的1月就辦理40場徵才活動，2月接續在雲林、嘉義、台南將再辦理42場徵才活動，邀請128家在地廠商，釋出包括半導體製造業等逾3200個工作機會。

雲嘉南分署長劉邦棟今天（5日）指出，農曆年前後不少上班族打算換工作，企業面臨「離職潮」，但也有徵才計畫，分署迎合勞資需求，辦理42場徵才活動，徵才廠商有半導體製造業、電子產業、保全業、食品業、批發零售業、醫療生技業及傳統製造業等，其中矽品精密徵求設備助理工程師，月薪最高可逾6萬元；製程工程師與製程主管等職缺，月薪也開出4萬5千元。超過一半的職缺起薪3萬元。

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年後徵才活動將在各地就服中心等地舉辦，現場另有免費職涯諮商、履歷健診及創業諮詢服務，協助求職者釐清職涯方向。民眾可上雲嘉南分署所屬就業中心及就服台、分署官網查詢。

劉邦棟表示，民眾也可先來分署職訓學專長，課程種類多元，訓練費用政府全額補助，若符合就業保險非自願離職者或特定對象身分，還可再申請職業訓練生活津貼。對地震待業災民部分，持相關證明至當地就業中心接受職訓諮詢並開立職訓推介單，參加分署自辦及委外辦理之各類職前訓練，得免甄試入訓且免負擔訓練費用。

因應年後轉職潮，勞發署雲嘉南分署在農曆年前、年後共舉辦82場徵才活動。（分署提供）

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