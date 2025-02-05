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    財神來了！全國唯一戴官帽的土地公加持 197年白沙坑迎燈排登場

    邁入第197年的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排，將於2月10日至12日登場了。（記者張聰秋攝）

    邁入第197年的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排，將於2月10日至12日登場了。（記者張聰秋攝）

    2025/02/05 13:35

    〔記者張聰秋／彰化報導〕慶元宵的傳統從未間斷，即使戰爭、疫情也照常舉行！邁入第197年的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排，將於2月10日至12日盛大登場；這項被列為彰化縣無形文化資產的遶境活動，將巡經文德、白沙、長沙三村，每晚7點從文德宮廟埕廣場出發，持續至凌晨，吸引大批人潮，今年盛況可期。

    活動首日（10日）晚間6點30分，將舉行燈排遶境團拜及起馬砲儀式，排燈向福德老爺行禮後，從文德宮啟程，依序遶行文德村、白沙村，最後在元宵節當晚巡行長沙村。每晚遶境至凌晨，祈求國泰民安、健康平安、財運亨通，年年吸引上千人參與，沿街熱鬧非凡。

    縣長王惠美今在記者會表示，這項百年傳承的文化慶典，是全國極具傳統特色的燈會之一，2008年登錄為彰化縣重要無形文化資產。文德宮供奉的福德老爺，是全台唯一官封、頭戴烏紗帽的土地公，神尊已有300多年歷史，香火鼎盛。信眾流傳，「求財、求官運、求健康，來拜福德老爺就對了！」

    活動包含迎燈排遶境、擲筊求Q版老爺公仔、祈求招財金、蛇年小提燈發送、元宵摸彩晚會等。其中，「擲筊祈求招財金」2月11、12日開放，「蛇年小提燈」每場限量400份，請把握機會。2月11日舉辦「喜慶元宵摸彩晚會」，12日則有「白沙坑迎燈排慶元宵晚會」。

    今年與旅行社合作推出「花在彰化、花壇文德宮求錢母」一日遊，65歲以上長者可報名，獲限量旅行包或麻布袋，文德宮加碼提供Q版公仔與紀念幣。

    文德宮供奉開基福德正神，神像戴烏紗帽，香火鼎盛。燈排遶境起源於清道光年間，相傳開台翰林曾維楨為報孝心，促成此活動；燈排由23盞燈籠串聯，稱為「字姓燈」，象徵祈福平安，展現文化傳承。

    彰化縣花壇鄉文德宮最大特色在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，香火鼎盛。（記者張聰秋攝）

    彰化縣花壇鄉文德宮最大特色在於正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，香火鼎盛。（記者張聰秋攝）

    每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船形，每個燈籠寫上各庄落姓氏而稱為「字姓燈」，保存了相當程度的傳統形式與作法。（記者張聰秋攝）

    每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀如船形，每個燈籠寫上各庄落姓氏而稱為「字姓燈」，保存了相當程度的傳統形式與作法。（記者張聰秋攝）

    燈排由23盞燈籠串聯，稱為「字姓燈」，象徵祈福平安，展現文化傳承。 （記者張聰秋攝）

    燈排由23盞燈籠串聯，稱為「字姓燈」，象徵祈福平安，展現文化傳承。 （記者張聰秋攝）

    今天活動記者會上縣長王惠美（右1）、花壇鄉長顧勝敏（左1）、彰化市長林世賢（左2）及民代貴賓，一起高舉燈排，為百年傳承慶典活動暖身。（記者張聰秋攝）

    今天活動記者會上縣長王惠美（右1）、花壇鄉長顧勝敏（左1）、彰化市長林世賢（左2）及民代貴賓，一起高舉燈排，為百年傳承慶典活動暖身。（記者張聰秋攝）

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