樹林濟安宮2/11辦春季禮斗法會 登記送保生大帝小神衣

新北市樹林區濟安宮將於農曆正月十四日至十六日（2月11日至13日）舉行春季禮斗法會，邀請信眾入斗祈福，消災解厄。（資料照，記者吳仁捷攝）

2025/02/05 13:34

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市樹林區濟安宮將於農曆正月十四日至十六日（2月11日至13日）舉行春季禮斗法會，邀請信眾入斗祈福，消災解厄，凡登記參加春季禮斗法會，即贈送保生大帝小神衣，欲報名者可至櫃台或私訊臉書粉專「財團法人新北市樹林濟安宮」。

濟安宮表示，2月11日晚上6點30分將舉行春季禮斗法會「解冤赦罪、消除罪業科儀」，機會難得，歡迎信眾帶全家人的衣服參與。也請參加信眾準備36個銅板。

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濟安宮指出，解冤赦罪是指，「解累世冤親債主、對天地神祇有許願未謝願、與人官司訴訟、被人寫狀投書相告、不孝父母、兄弟姊妹不合、拋散五穀、被人暗放邪術下符或被人詛咒、家內風水相沖、有冤無冤，恭對玉皇上帝、天地神明、保生大帝案前，解連錢燒一份銅錢求懺悔、解冤赦罪大天尊」。

廟方將在2月12日晚上6點30分舉行「過保生大帝平安橋」儀式，濟安宮說明，請參加信眾準備3個10元銅板以及全家人的衣服，屆時由高功道長率領信眾過保生大帝平安橋，過完保生大帝平安橋後，道長為每位信眾替身解厄。

「春季禮斗法會」將在2月13日早上10點舉行，濟安宮提醒，參加禮斗法會者敬備供品、金紙蒞臨樹林濟安宮，敬奉天公三界、保生大帝，祈求平安順遂、增福延壽。

參加春季禮斗法會，即贈送保生大帝小神衣。（翻攝自「財團法人新北市樹林濟安宮」網站）

新北市樹林區濟安宮將於農曆正月十四日至十六日（2月11日至13日）舉行春季禮斗法會。（翻攝自臉書「財團法人新北市樹林濟安宮」）

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