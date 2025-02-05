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    環保慶元宵 新北環保局推回收天燈廢紙、廢電池換好禮

    攤位現場回收換好禮，還有闖關小遊戲送精美好禮。（圖由新北市環保局提供）

    攤位現場回收換好禮，還有闖關小遊戲送精美好禮。（圖由新北市環保局提供）

    2025/02/05 13:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕2月12日將是一年一度元宵節，平溪天燈節已成為全台元宵節盛事，新北市環保局將在8日、15日連續2個週六，在天燈節「資收知識燈謎站」及台北燈會「資收趣味小學堂」2場活動，於天燈節現場只要攜帶天燈廢紙到指定資源回收物至站點，即可兌換14公升專用垃圾袋或環保衛生紙，現場參加趣味小遊戲可獲得精美好禮。

    新北市環保局表示，每年元宵節前夕，家家戶戶透過點燈祈福保佑全家平安，但祈福後的天燈紙易變成廢棄物影響環境髒亂，為降低天燈紙造成的環境問題，環保局在8日18點至21點半於平溪國中舉辦「資收知識燈謎站」，只要攜帶3個或5個廢天燈紙，即可兌換14公升專用垃圾袋或環保衛生紙，每人最多兌換5份；現場更有闖關小遊戲加碼送好禮，只要完成指令，即可獲得精美好禮，歡迎民眾共同祈福響應環保。

    環保局指出，乾電池含有鉛、鎘等有害重金屬，若未妥善處理，將對環境造成嚴重污染，為鼓勵民眾將元宵節提燈內使用完的電池，或是家中廢棄的乾電池、行動電源妥善回收，新北市環保局於2025新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」現場，推出「資收趣味小學堂」活動，民眾只要在2月15日18點至22點，攜帶10個廢乾電池或1個行動電源至環保局活動攤位，就能兌換環保衛生紙，每人最多兌換5份，現場更加碼趣味闖關遊戲，歡迎民眾拿電池一同加入環保行列。

    新北市環保局於2025新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」現場，推出「資收趣味小學堂」活動。（圖由新北市環保局提供）

    新北市環保局於2025新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」現場，推出「資收趣味小學堂」活動。（圖由新北市環保局提供）

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