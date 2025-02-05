桃園場研發在地材料栽培介質 更便宜又讓菜苗頭好壯壯

使用桃改4號葉菜用育苗介質培育之穴盤苗生長情況比使用進口介質更好。（桃園場提供）

2025/02/05 12:46

〔記者楊媛婷／台北報導〕栽種葉菜通常都是從菜苗栽培起，菜苗則由民間育苗場提供，育苗時需使用的栽培介質幾乎都是進口為主，農業部桃園農改場利用在地牛糞及稻殼等農業剩餘資源，調配成「桃改4號」葉菜用育苗介質，和市售進口介質相比成本降低55%以上，培育的菜苗更是頭好壯壯，壯苗指數從0.66躍升至2.71。

國人餐桌不能少的就是一盤炒青菜，其中食材多是短期葉菜類如青江菜、小白菜等，桃園場表示，這些葉菜在育苗時使用的栽培介質多為由國外進口的泥炭土及椰纖調製而成，但近年因泥炭土與陸地碳匯相關，因此許多國家已經禁止開採，因此價格水漲船高，未來取得也將更困難，該場研發利用在地的稻殼及牛糞等農業剩餘資源取代椰纖及泥炭土，調配成「桃改4號」葉菜用育苗介質，可降低成本並穩定菜苗品質。

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桃園場進一步指出，「桃改4號」葉菜用育苗介質主要成分多係國內可循環利用的農業剩餘物質，減少國外長途運輸費用，使用的材料都是畜牧業及水稻產業生產後產生的剩餘資源，不會像泥炭土會有產量枯竭問題，也不像椰纖需要大量水源清洗，有浪費水資源之環保相關問題，桃改4號配方每公斤成本更只要4.5元，相比目前市面上的介質每公斤10到13元相比，費用降低55%到65%。

不僅價格更便宜，桃園場表示，使用桃改4號的菜苗，株高、葉片數、根長及鮮乾種均較對照的育苗場原使用進口介質培育出的穴盤苗高，壯苗指數可由0.66提升至2.71，有助於葉菜穴盤苗移植至田間成功率；桃改4號介質技術目前正在進行非專屬技術授權。

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