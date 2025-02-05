地震後特別的開學典禮 台南楠西國中師生防震演練

台南楠西國中師生開學第1天先進行防震演練，熟悉環境。（記者劉婉君攝）

2025/02/05 12:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市國中小今（5）日提早開學，楠西國中校舍於0121地震中受損嚴重，必須拆除重建，師生借用楠西國小上課，第1堂課就是防震演練，成為最特別的開學典禮。

楠西國中借用楠西國小校舍北側2層樓教室上課，採獨立路線上下學，多數家長及學生都覺得初步適應還可以，有家長表示，接送學生只是多走一段路還好；學生則多是楠西國小畢業的校友，重回母校上課也覺得還可以，但均希望國中校舍可以早日重建完成。

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開學日上午，輔導諮商中心專業心理師及社工入校協助學生抒發不安心情，楠西國中開學典禮更是從防震演練開始，學生模擬地震發生後第一時間先就地掩護，隨後戴上安全帽依序到外戶避難。

楠西國中校長鄭俊杰表示，由於師生剛到新環境，且餘震持續不斷，開學第1件事就先教導學生保護自己，因此先透過防震演練，讓學生了解新的逃生路線，也知道為什麼會借用楠西國小教室上課，今天上午師生上課情形正常，學生情緒也穩定。

而楠西國小有幼兒園及國小，如今再加入楠西國中，成為「9年1貫」，楠西國小校長李耀全說，國中小各有獨立動線，不會彼此干擾，卻可彼此結合，發展出不同課程，成為共同成長的動力。

台南楠西國中師生開學第1天先進行防震演練，熟悉環境。（記者劉婉君攝）

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