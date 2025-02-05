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    嘉市嘉油鐵馬道取締違規機動車 3/1起大聲公+車牌辨識啟動

    嘉義市嘉油鐵馬道禁止2輪以上機動車輛進入，結合車牌辨識偵測、大聲公提升取締效率。（嘉義市政府提供）

    嘉義市嘉油鐵馬道禁止2輪以上機動車輛進入，結合車牌辨識偵測、大聲公提升取締效率。（嘉義市政府提供）

    2025/02/05 12:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市熱門遊憩景點「嘉油鐵馬道」2012年5月8日起即公告，禁止2輪以上機動車輛，包含機車、汽車、微型電動二輪車通行，在各路口也設有禁止機動車輛進入標誌，然而仍常見部分機車騎士、外送業者違規闖入，市府元月底試辦設置車牌辨識偵測系統，3月1日起結合「大聲公」正式上線運作，針對違規駛入嘉油鐵馬道的機動車進行舉發。

    市府觀光新聞處長張婉芬說，過去嘉油鐵馬道違規舉發，均仰賴民眾通報反映、管理單位查閱監視畫面，相當花費人力、時間，今年元月底起，導入車牌辨識偵測，結合蘭潭水庫「大聲公」成功經驗，在民眾違規當下，立即觸發語音告警，藉此提高偵測效率，減輕同仁負擔，讓民眾安心、放心到嘉油鐵馬道休閒運動。

    張婉芬表示，元月17日迄今，車牌辨識偵測系統已偵測226件違規案件，尤其以外送業者、微型電動二輪車騎士比例較高，其次是周邊居民，呼籲民眾勿以身試法。

    市府觀光新聞處觀光工程科長林靖淳說，嘉油鐵馬道整條都禁止2輪以上的機動車通行，因試辦車牌辨識偵測結合大聲公，優先設置在如新民路、紅瓦里一帶路段，違者依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款、3款規定，可處900元以上1800以下罰鍰，之後將視情況，評估在其他路段增設。

    嘉義市結合車牌辨識偵測及大聲公，提升取締違規進入嘉油鐵馬道機動車輛。（嘉義市政府提供）

    嘉義市結合車牌辨識偵測及大聲公，提升取締違規進入嘉油鐵馬道機動車輛。（嘉義市政府提供）

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