國際蘭展3月登場 黃偉哲：歡迎來台南賞花拍美景

擁有百年歷史的義昌碾米廠，透過蘭花的點綴，讓充滿濃烈懷舊人文氣息的菁寮老街，添加幾分典雅的氣息。 （圖由南市觀旅局提供）（記者蔡文居攝）

2025/02/05 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」將於3月8日至23日在台灣蘭花生物科技園區登場，台南市長黃偉哲表示，後壁國際蘭展不僅是台南溪北地區重要活動之一，今年更結合睽違20年再次舉辦的「第15屆亞太蘭展會議」盛大展開，而且3月正值蜀葵花、木棉花、花旗木、羊蹄甲、南洋櫻、苦楝、風鈴木等繁花陸續盛開，歡迎愛花的民眾來台南賞花拍美景。

南市觀旅局表示，自2004年起在台南後壁舉辦的台灣國際蘭展，是國際重要的蘭展盛事，今年適逢每3年1次、由亞太地區不同城市輪流舉辦的亞太蘭花會議（APOC），將於3月與台灣國際蘭展一同盛大登場，屆時將匯聚全球焦點，展示珍稀蘭花與創意花卉設計，並透過專業論壇、花卉市集以及互動體驗，帶領遊客探索蘭花之美。今年蘭展預售票已開賣，詳細票價資訊及售票通路可至活動官網查詢。

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今年蘭展以位於後壁的蘭花生物科技園區為單一展區，另結合兩處在地知名景點作為蘭花展示場地，第一處為2024年甫開幕的雅聞湖濱療癒森林，由花藝老師精心佈置，讓遊客於玫瑰園中也能看見蘭花的身影；另一處則為擁有百年歷史的義昌碾米廠，透過蘭花的點綴，讓充滿濃烈懷舊人文氣息的菁寮老街，添加幾分典雅的氣息。

觀旅局說，今年蘭展更提前走出展區，讓民眾來台南後壁可以感受到蘭花融入在不同環境裡的和諧感，為遊客帶來全新的賞花體驗，深入體會後壁區「蘭花、米香、花海」的多元魅力。

台南雅聞湖濱療癒森林，由花藝老師精心佈置，讓遊客於玫瑰園中也能看見蘭花的身影。 （圖由南市觀旅局提供）（記者蔡文居攝）

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