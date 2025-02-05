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    高市TPASS季票推好康 抽東京雙人來回機票

    高市交通局宣布買TPASS季票，有機會抽「高雄-東京」雙人來回機票。（記者黃良傑攝）

    高市交通局宣布買TPASS季票，有機會抽「高雄-東京」雙人來回機票。（記者黃良傑攝）

    2025/02/05 12:25

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市去年底率先推出TPASS通勤季票服務，民眾只要買一次即可連續使用90天，開賣後即獲得廣大迴響，為搭配開學季持續推廣學生多加利用TPASS季票，推出「TPASS季票抽好禮」活動，即日起至今年4月30日止，只要購買高雄TPASS季票，就有機會抽價值5萬元的華航「高雄-東京雙人來回機票」等大獎。

    市府為感謝民眾對於TPASS季票的支持，並鼓勵學生開學後持續購買TPASS季票搭乘公共運輸通學，即日至4月30日購買高雄公車暢遊季票、高雄399通勤季票、南高屏999通勤季票，就有高達600多份的奬項等著抽中帶回。

    交通局表示，民眾將有機會抽中「中華航空高雄-東京雙人來回機票」、「Switch紅藍機組合」、「Marshall Middleton便攜式藍牙喇叭」、「南高屏999季票」、「高雄399季票」、「家樂福200元禮劵」及「100元TPASS季票折價券」等好禮。

    交通局長張淑娟表示，高雄TPASS月票自前（112）年4月發行後，廣受通勤通學族好評，每月銷售量將近9萬張，為提供長期利用公共運輸的月票乘客更便利的選擇，自去年12月推出一次購買即有90天效期的季票服務，免去每個月重新購買過卡的步驟，一推出就吸引TPASS常客及愛用者購買。

    詳細活動資訊與TPASS月/季票服務，可於交通局官網及FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」，或MeNGo APP、MeNGo官網查詢。

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