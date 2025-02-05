國1楊頭高架拓寬工程將穿越湖口營區 隧道方式穿越軍營首例

國道1號楊梅到頭份段高架拓寬工程，有3公里長將以隧道方式穿越湖口營區，將成國道穿越營區的全國首例。（記者黃美珠攝）

2025/02/05 12:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕計畫要在明年初發包施工的國道1號楊梅到頭份高架拓寬工程，全長36公里中，第1標工程有3公里長是隧道路段，將穿越湖口營區，且已獲國防部的同意和支持，完工後將成為國道局部路段以隧道方式穿越軍營的全國首例！

交通部高速公路局表示，俗稱「楊頭高」的國道1號楊梅至頭份段高架拓寬工程，計畫範圍北起自五楊高的終點、楊梅休息站北側，南到頭份交流道，全長約36公里，將分4個標案發包執行。

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新竹系統以北將採2~3個車道拓寬，新竹系統以南則採單車道進行，並考量高架和平面間車流轉換需求，規劃在竹北交流道北側設置轉接道，提升整體運輸效能，也完善緊急救災動線。

他們同時還將在高架段設匝道連接新竹系統交流道，銜接國3往茄苳方向提供南出跟北入的通行服務。同時因應地方需求，正在評估是否在竹北交流道和新竹交流道之間有無銜接台68線快速公路的可能，總建設經費約1314.15億元，預計2026年初開工、2033年完成。

其中第1標工程開全國首例，將以隧道方式穿越國防重地之一的湖口營區。

高公局表示，這標計畫施工6公里長，除前述隧道工程之外還包含楊梅路堤部分，計畫工程經費約232億元，而隧道就要花約200億。

會有開鑿隧道通過營區的計畫，主要是因應湖口台地地形過高，經送請國防部審議、提供意見後獲得支持，他們將依軍方的要求，南、北入口都在湖口營區外，全封閉的隧道穿過營區，不影響軍方的演訓，所以不會有國安祕密、行車安全受威脅之虞。

如果一切順利，隧道工程路段將比全區計畫還提早2年就率先完工，但會配合全區工程完工時程才一併開放通行。

高公局表示，湖口營區所在的陸軍部隊訓練北區聯合測考中心平時實彈射擊訓練頻繁，隧道工程的設計也會有相關國防和行車安全上的防護。但這個隧道工程難度在於工區地質比較差、不確定性較高，提早完工2年的用意，也在於在正式通車前能有更充分的實測和其他配套強化作為持續精進調整。

高公局表示，楊頭高第1標在湖口截彎取直，計劃自原來主線的79公里處分離出來穿越湖口台地，再於竹北交流道前、約85公里處匯回主線，全長6公里有3公里是穿湖口營區的隧道路段。

楊頭高整體計劃在新竹系統交流道以北的高架路面，都是南北雙向各拓寬1個車道，且在系統交流道可以銜接國3，僅隧道路段是3車道通行。

如果銜接台68計畫案通過評估，將併入原來計畫同步執行。全案預計在今年6月以後就會從目前的基本設計作業邁入細部設計規劃階段，爭取明年初發包施工，2033年完成。

國道1號楊梅到頭份段高架拓寬工程，有3公里長將以隧道方式穿越湖口營區，將成國道穿越營區的全國首例。（記者黃美珠攝）

國道1號楊梅到頭份段高架拓寬工程將有局部路段用隧道方式穿越湖口營區，已經獲得國防部同意。（記者黃美珠攝）

國道1號楊梅到頭份段高架拓寬工程，將有3公里採隧道方式穿越湖口營區，讓地方獲悉後都感到新奇。（記者黃美珠攝）

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