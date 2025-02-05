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    「2025台灣燈會」A19展區2/7試營運 光耀之球、巨型寶可夢迎賓

    2025台灣燈會」A19站燈區將於7日試營運，其中，向獲得世界冠軍的中華隊球員們致敬的「光耀之球」光之投影，相當吸睛。（桃市府體育局提供）

    2025台灣燈會」A19站燈區將於7日試營運，其中，向獲得世界冠軍的中華隊球員們致敬的「光耀之球」光之投影，相當吸睛。（桃市府體育局提供）

    2025/02/05 11:27

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2025台灣燈會」即將於12日元宵節至23日，在桃園青埔登場，兩大展區桃園捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站，並透過捷運廊道串連，A19站燈區搶先於7日試營運，除有向獲得12強賽冠軍的台灣隊球員們致敬的「光耀之球」光之投影，還有巨型的「寶可夢」等燈件。

    市長張善政今（5日）上午主持市政會議時表示，台灣燈會時隔9年重返桃園，A18站燈區由交通部觀光署負責、A19站燈區由桃市府負責，市府將A19站燈區打造為「光的遊戲場」，7日即將開始試營運，9年來桃園改變很多，希望透過這次燈會，展現出不一樣的桃園，展區重點包括埤塘、光影藝術等，除了結合埤塘美景與光影藝術的創意燈具，向獲得世界冠軍的中華隊球員們致敬的「光耀之球」光之投影，還有巨型的「寶可夢」燈件卡比獸、皮卡丘，以及超過80組精彩表演，都將在台灣燈會迎接全台灣的賞燈民眾。

    張善政表示，他也要求所有相關局處做好萬全準備，警察局已完成人潮疏散演練，避免事件時出現踩擠意外，歡迎所有海內外民眾到桃園參觀台灣燈會，一起共度元宵佳節，看見最美麗的桃園。

    2025台灣燈會」A19站燈區將於7日試營運，其中，向獲得世界冠軍的中華隊球員們致敬的「光耀之球」光之投影，相當吸睛。（桃市府體育局提供）

    2025台灣燈會」A19站燈區將於7日試營運，其中，向獲得世界冠軍的中華隊球員們致敬的「光耀之球」光之投影，相當吸睛。（桃市府體育局提供）

    市長張善政5日主持市政會議時表示，「2025台灣燈會」即將開展，要求所有相關局處做好萬全準備。（記者鄭淑婷攝）

    市長張善政5日主持市政會議時表示，「2025台灣燈會」即將開展，要求所有相關局處做好萬全準備。（記者鄭淑婷攝）

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