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    週五下半天起再有強冷空氣 低溫跌破10度

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/02/05 11:20

    〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣陸續受到寒流影響，各地低溫不斷。中央氣象署指出，今白天起寒流減弱，但下一波冷空氣預計從週五下半天起持續影響台灣至下週一清晨，又以週六晚間至週日清晨最寒冷，台南以北、東半部地區普遍有8至10度低溫，但週一白天後，各地氣溫將明顯回升，白天溫度可回到18至21度。

    中央氣象署技正林秉煜指出，今日清晨台灣仍受到寒流影響，平地最低溫發生在苗栗西湖，僅6.5度，且高雄以北、宜蘭花蓮、金馬有10度低溫，其他地區約12至14度，但白天起寒流減弱，各地氣溫可回到16至17度，中南部再上升到20至21度。

    林秉煜提醒，今日上半天各地天氣相對穩定，僅花東有零星雨，但下半天起水氣增加，迎風面的基隆北海岸、東半部地區，以及台北、桃園、新竹、苗栗等降雨機率從下半天到晚間起明顯提高，且注意基隆北海岸、東北部地區有局部較大雨勢發生機會。

    此外，林秉煜說，這波降雨從週四起會逐漸緩和，北部、東半部地區的山區降雨機率持續有雨，但週五、週六後降雨範圍將縮小至桃園以北、東半部地區及山區，週六後山區降雨也會逐漸緩和，週日至下週一僅迎風面地區有雨。

    林秉煜提到，下一波冷空氣預計從週五下半天起開始影響台灣，強度在強烈大陸冷氣團到寒流之間，氣溫由北到南、週五到週六逐漸變冷，週六後氣溫明顯下降，這一波最低溫預計發生在週六晚間至週日清晨，台南以北、東半部地區、金馬有8至10度低溫，其他各地12至14度左右。

    低溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

    低溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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