路損車毀人傷 國賠判公所敗訴 力行產業道路破爛曝光

因力行產業道路路況差而發生車禍的陳姓遊客，後來回到現場拍照，實際用尺丈量，發現已長草的路面，高低落差達10公分。（陳姓遊客提供）

2025/02/05 11:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕外地遊客開車行經有「最爛道路」之稱的南投縣仁愛鄉力行產業道路，因路面破損龜裂，車輪陷坑洞失速滑撞山壁，車毀人傷而請求國賠，一審認定仁愛鄉公所管理失當判賠。公所上訴，仍堅持是遊客車子故障，駕駛技術不佳，提告的遊客決定公開事故路段的照片，並強調，無法接受公所卸責，會捍衛權益到底。

陳姓男子2022年2月開車行經力行產業道路，在華崗四區往宜蘭方向的上坡路段，因路面破損，高低落差達8至10公分，車輪陷坑洞失速滑撞山壁，陳男腳受傷，車子毀損，修理費達22萬9000元，陳男提告請求國賠，求償總金額37萬9800元。

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南投地院法官在判決書中指出，從現場照片發現，路面陷落處已磨平，還長出雜草，可知損害有一定時日，鄉公所既未修補，也未設警告標誌，而該路並未禁止外地人通行，依國家賠償法規定，公共設施因管理有欠缺造成人民生命、身體、財產受損害者，應負損害賠償責任。 仁愛鄉公所必須賠償，過失責任公所應負6成，提告者4成，折算後公所應賠13萬3741元。

仁愛鄉公所已提上訴，鄉長開會決定上訴最後定讞再賠償。過年前第一次開庭，提告人陳姓遊客表示，鄉公所在上訴書中仍稱是遊客的車子突然故障，駕駛人技術不佳，不願承認管理疏失，繼續推卸責任。

陳姓遊客說，在地人曾透露，該地點已發生多次車禍，公所卻一直不改善，而自己在事故發生後返回現場拍照，當天有計程車也在同一個路段打滑倒退，連職業駕駛人都在該路段遇到類似狀況，顯示技術與事故無關。

因無法認同公所人員心態，才會公開照片，並決定捍衛自身權益到底，藉此要求公所確實負起維護道路安全的責任，不要再有下一個行經的路人發生車禍。

力行產業道路路面坑坑洞洞，且有的路段護欄毀損。（陳姓遊客提供）

陳姓遊客滑撞山壁後懸在駁崁上，兩小時後才有在地人以挖土機來幫忙拉起車身。（陳姓遊客提供）

陳姓遊客事故發生後到現場拍照，目擊計程車在同路段，因路況差車子一直倒退嚕的危險狀況。（陳姓遊客提供）

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