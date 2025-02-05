「與你鄉育」進入嘉縣偏鄉 跨域學習翻轉教育

「與你鄉育」教育行動計畫來到嘉義縣六腳鄉蒜頭國小。（記者林宜樟攝）

2025/02/05 11:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕已在嘉義縣、雲林縣偏鄉學校進行5年的「與你鄉育」教育行動計畫，今年寒假來到嘉義縣六腳鄉蒜頭國小，昨起至週五開辦營隊，以Z世代學習規劃「動物戰隊」迎戰「殭屍大魔王」主題課程，並首次加入昇億水電材料公司支持的「水管共創」計畫，結合遊戲、環保及藝術進行跨域學習，希望能翻轉教育，協助偏鄉孩子學習成長。

「與你鄉育」教育行動計畫召集人賴柏沅說，行動由宥森文化及頂尖文教發起，每年寒假進入雲嘉地區偏鄉及非山非市學校進行營隊，讓學生學習不再侷限於課本，透過探索與實作找到自己的舞台。

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營隊每年有不同主題，讓學生扮演不同角色，今年將化身「動物戰隊」迎戰「殭屍大魔王」，以動手實作、團隊協作與跨領域學習，培養獨立思考、合作與創新的能力。

賴柏沅說，今年最特別的是有嘉義知名的昇億水電材料公司加入課程進行「水管共創」計畫，以水管、電線連結藝術與環保，讓孩子將廢棄材料轉化為藝術裝置，體驗資源再利用、設計思考與永續創新。

營隊也由「佇嘉木」工作室帶領孩子挑戰攀樹，帶領孩子走進樹梢間，挑戰極限，透過繩索技術與專業訓練，可學會如何在高處移動、克服恐懼，從不同高度重新認識世界。

賴柏沅說，行動計畫結合企業、文化與社會資源，感謝昇億水電材料公司和勤道瀝青長期支持，今年還獲得嘉義市嘉義城隍廟協助，以及種種影像、鉅森工程顧問公司、嘉義真愛扶輪社等伙伴持續投入，讓行動影響力擴大，翻轉學習，點燃孩子的未來。

「與你鄉育」教育行動計畫到偏鄉帶領孩子跨域學習。（記者林宜樟攝）

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