探索關西新選擇 星宇航空4/18起台北、台中直飛神戶

星宇航空4月18日開航台北、台中直飛神戶航線。（星宇航空提供）

2025/02/05 10:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕神戶機場國際線航廈將在4月18日啟用，星宇航空當天將開航台北、台中往返神戶2條航線，今（5日）開賣，是首家直飛神戶的國籍航空公司。

神戶有濃厚異國風情，也是日本知名的甜點之城。周邊也擁有多樣的觀光資源，如以金泉與銀泉聞名的有馬溫泉。

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星宇航空神戶航線將以A321neo客機飛航，台北-神戶每週3班、台中-神戶每週7班往返。4月18日開航當天，增飛台北-神戶來回航班。

星宇航空表示，神戶緊鄰京阪地區，是連結關西與世界的樞紐，即將登場的2025世界博覽會，選擇從神戶進出，可避開繁忙都市潮，享受便捷交通。旅客也可選擇從神戶入境探索關西，再從大阪或高松離境。

星宇航空與玉山銀行推出專屬聯名卡卡友優惠，2月5日至3月31 日持玉山星宇航空聯名卡，在星宇航空官網或App訂購台灣出發到神戶的機票，輸入優惠代碼【ESUKB1500】可享1500元折扣，限量2000份。

星宇航空也與旅行社合作推出神戶進出團體行程，3萬6800起，涵蓋京阪神及四國的精華景點，包括京都、奈良、大阪、姬路、岡山、高松等地，探索關西繁華及歷史感，感受四國魅力。

星宇航空表示，4月18日從台北或台中出發的首航商務艙旅客，贈資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏」系列套組；4月份搭乘台北或台中出發神戶航線的商務艙旅客，贈「極上御藏」經典系列三件組；4月1日至5月17日搭乘星宇航空日本所有航線的全艙等旅客，憑登機證可至全台資生堂國際櫃兌換限量好禮。

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