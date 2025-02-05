為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    探索關西新選擇 星宇航空4/18起台北、台中直飛神戶

    星宇航空4月18日開航台北、台中直飛神戶航線。（星宇航空提供）

    星宇航空4月18日開航台北、台中直飛神戶航線。（星宇航空提供）

    2025/02/05 10:59

    〔記者蔡昀容／台北報導〕神戶機場國際線航廈將在4月18日啟用，星宇航空當天將開航台北、台中往返神戶2條航線，今（5日）開賣，是首家直飛神戶的國籍航空公司。

    神戶有濃厚異國風情，也是日本知名的甜點之城。周邊也擁有多樣的觀光資源，如以金泉與銀泉聞名的有馬溫泉。

    星宇航空神戶航線將以A321neo客機飛航，台北-神戶每週3班、台中-神戶每週7班往返。4月18日開航當天，增飛台北-神戶來回航班。

    星宇航空表示，神戶緊鄰京阪地區，是連結關西與世界的樞紐，即將登場的2025世界博覽會，選擇從神戶進出，可避開繁忙都市潮，享受便捷交通。旅客也可選擇從神戶入境探索關西，再從大阪或高松離境。

    星宇航空與玉山銀行推出專屬聯名卡卡友優惠，2月5日至3月31 日持玉山星宇航空聯名卡，在星宇航空官網或App訂購台灣出發到神戶的機票，輸入優惠代碼【ESUKB1500】可享1500元折扣，限量2000份。

    星宇航空也與旅行社合作推出神戶進出團體行程，3萬6800起，涵蓋京阪神及四國的精華景點，包括京都、奈良、大阪、姬路、岡山、高松等地，探索關西繁華及歷史感，感受四國魅力。

    星宇航空表示，4月18日從台北或台中出發的首航商務艙旅客，贈資生堂國際櫃頂級系列「極上御藏」系列套組；4月份搭乘台北或台中出發神戶航線的商務艙旅客，贈「極上御藏」經典系列三件組；4月1日至5月17日搭乘星宇航空日本所有航線的全艙等旅客，憑登機證可至全台資生堂國際櫃兌換限量好禮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播