台中市27日將公開標售水湳、13及14期配餘地及抵費地 共133筆土地

台中市二十七日將標售133筆配餘地及抵費地。（市府提供）

2025/02/05 10:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市去年進行13期重劃區及14期重劃區抵費地的土地標售，但脫標率只有三成，地政局開春後，預定於2月27日再一次進行標售，並且增加水湳經貿園區配餘地的標售，三區共標售133筆，其中水湳54筆，13期10筆、14期69筆，總底價747.95億元，為歷來台中總金額最高的一次土地標售。

由於市府已在去年進行十三及十四期抵費地的標售，今年再度重來，進行「第13期大慶市地重劃區」、「第14期美和庄市地重劃區」的標售，還增水湳經貿園區配餘地的標售，遭外界質疑市府又在賣地，對此，地政局表示，配餘地及抵費地標售作業為市府實施落實整體開發的重要步驟，透過區段徵收及市地重劃整體開發，土地經過完善規劃，興建多項重大建設，但市府土地開發需要向銀行貸款，還需要支付利息，但去年13及14期脫標率未達三成，本金需支付，因此再次標售。

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此113筆土地，標售底價最高為水湳經貿園區的西屯區文商段73號，位在經貿路一段及經貿二路，為第二種文化商業區， 62．62億元，6719多平方公尺。

13期最高底標是南屯昌明段309號，為第一之三種住宅區，4756.3平方公尺，底標為14.12億元，14期最高底標是北屯區洲際段19號，為第一之一種住宅區，1063.59平方公尺，底標為1.98餘億元。

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