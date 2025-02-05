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    注意！國5週日北向高乘載管制 15至20時蘇澳至頭城匝道實施

    高公局預判補班日隔日星期天（9日），國5仍將出現大量北向車潮，因此照常實施國5北向15至20時高乘載管制。（資料照）

    高公局預判補班日隔日星期天（9日），國5仍將出現大量北向車潮，因此照常實施國5北向15至20時高乘載管制。（資料照）

    2025/02/05 10:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局今天（5日）表示，今年春節連假補班日在2月8日週六，鄰近開學日2月11日。參考往年經驗，高公局預判補班日隔日星期天（9日），國5仍將出現大量北向車潮，因此照常實施國5北向15至20時高乘載管制。

    高公局表示，以往彈性放假利用週六補上班的隔日，國5北上交通量較低，雪隧通過量約3.2至3.3萬輛次，交通狀況大致正常。

    今年春節連假補班日後3天就是開學日。參考往年經驗，鄰近開學的補班日隔日，國5北向交通量較一般補班日隔日增加。因此，高公局預估2月9日國5雪隧北向通過量將達3.5萬輛次，與一般週日相近。

    高公局認為，若不實施高乘載管制，預測國5北向於上午10時至22時將有長時段壅塞，因此當日15至20時國5蘇澳至頭城的北向入口匝道高乘載管制仍照常實施。

    高公局提醒，2月9日除照常實施國5北向高乘載管制外，仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制、大客車通行路肩與主線儀控等措施，請用路人多多配合。

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