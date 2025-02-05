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    春節9天台東遊客量伯朗大道居冠 知本溫泉回春居次

    池上伯朗大道稻田正值春耕，今年春節假期仍湧入遊客乘各式自行車遊田，遊客量居台東各景點之冠。（記者黃明堂攝）

    池上伯朗大道稻田正值春耕，今年春節假期仍湧入遊客乘各式自行車遊田，遊客量居台東各景點之冠。（記者黃明堂攝）

    2025/02/05 10:24

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府統計今年農曆春節9天連續假期各景點遊客量，池上伯朗大道遊客3萬8800人次最多，知本溫泉、金崙溫泉等冬季泡湯景點，也湧入逾3萬6000人次，另市區鐵花新聚落每日皆逾1萬5000人次。縣府將持續優化觀光服務，並規劃系列大型活動吸引更多遊客到台東旅遊。

    台東縣政府交通及觀光發展處表示，縣府透過東管處、縱管處及中華電信等人流統計，今年春節假期台東各風景區遊客逐漸回流，其中池上伯朗大道最受遊客歡迎，從除夕到大年初四，每日皆有3400至8800人次。知本溫泉曾是台東最熱門景點，但近10餘年來走低，另今年春節假期溫度驟降，知本溫泉也湧入逾3萬6000人次遊客享受冬季最療癒泡湯遊程，遊客量緊追伯朗大道，也與金崙溫泉持平。

    除了上述3景區人潮多，三仙台、台灣史前博物館、台東森林公園及鐵花新聚落也是許多遊客必訪景點；另依照旅宿業統計，台東縣旅宿業春節假期住宿率平均約6成，市區住宿率最高達7成5，部分市區及知本溫泉區旅宿在連假期間都近滿房，市集攤商也有不錯業績。

    縣府交觀處指出，今年春節假期比去年長、遊客人次增加，若對比去年同期各景點平均人次則略減，但多數優質旅宿業仍有不錯訂房率，代表遊客越來越重視旅遊及住宿品質，迎接即將到來的228連假、春季旅遊，縣府將持續優化各觀光景點服務，推動智慧旅遊、永續遊程、優質旅宿等，並將規劃系列活動吸引更多遊客來台東。

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