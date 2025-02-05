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    YouBike 2.0E電輔車4月起在竹竹苗+竹科 使用者須強制加保才能上路

    YouBike 2.0E電輔車（橘色車身）4月起在竹竹苗+竹科，使用者須強制加保才能上路。（記者黃美珠攝）

    YouBike 2.0E電輔車（橘色車身）4月起在竹竹苗+竹科，使用者須強制加保才能上路。（記者黃美珠攝）

    2025/02/05 10:22

    〔記者黃美珠／新竹報導〕因應新竹縣的公共自行車普及率和使用率逐漸提升，縣府年前透過竹苗3縣市跟新竹科學園區管理局的連繫平台~「園縣市高峰會」，決議對YouBike 2.0E電輔車將從4月1日起實施強制投保公共自行車傷害險制，屆時租借者必須強制投保否則無法租借，保費則由竹苗3縣市以及竹科管理局依所持有的電輔車輛數，各自替民眾埋單。

    縣府交通旅遊處長陳盈州說，YouBike 2.0E電輔車投保方式很簡單，使用者只要上微笑單車官網或用APP登入會員，就可加保，保費已經透過合約標案，新竹縣的部分將由縣府負擔。

    他說，公共自行車傷害險是政府為了保障騎乘者而提供的免費保險，其實只要是YouBike的用戶，縣府都建議要投保，只是考慮YouBike 2.0E電輔車加速較快、騎乘的距離也比較遠，所以決定強制使用者投保這個傷害險。

    因為隨著公共自行車的普及率和使用率提升，縣府也從去年自行車事故數中發現，全國自行車死、傷人數有上升趨勢。

    用戶如果投保傷害險後上路，當意外事故發生時，萬一有死亡、失能或住院狀況，就可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠：住院期間每天可獲最多1000元的理賠金，單一事故最高理賠金額則為100萬元，即便是未滿15歲的使用者，也可以獲得喪葬費用和失能的保險給付。

    陳盈州說，每個註冊會員的手機門號最多可綁定5張票卡。如果民眾使用相同手機門號綁定多張票卡租借YouBike，請務必在每張票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，因為票卡實際使用者跟被保險人必須是同一人，才能符合傷害險理賠資格。而迄今還沒投保公共自行車傷害險的民眾，請儘速在3月底以前完成投保，以免4月1日起會發生無法借用車輛上路的狀況。

    新竹縣從2023年在4個鄉鎮市建置102個YouBike站點、提供790輛公共自行車給大眾使用後，去年再跟竹北、新埔2地公所合作，目前全縣已經有163站、1330輛車，其中有450輛就是YouBike2.0E電輔車。今年該處更將持續視縣民的需求增設站點，目前已經明確將在芎林新設10站點。

    YouBike 2.0E電輔車（橘色車身）4月起在竹竹苗+竹科，使用者須強制加保才能上路。（記者黃美珠攝）

    YouBike 2.0E電輔車（橘色車身）4月起在竹竹苗+竹科，使用者須強制加保才能上路。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州強調，為了保護騎乘者，不管騎的YouBike是不是電輔車，其實都要加保公共自行車傷害險以防萬一，用戶即便在15歲以下也可以獲得保障，保費都是政府提供。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州強調，為了保護騎乘者，不管騎的YouBike是不是電輔車，其實都要加保公共自行車傷害險以防萬一，用戶即便在15歲以下也可以獲得保障，保費都是政府提供。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州強調，為了保護騎乘者，不管騎的YouBike是不是電輔車，其實都要加保公共自行車傷害險以防萬一，用戶即便在15歲以下也可以獲得保障，保費都是政府提供。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州強調，為了保護騎乘者，不管騎的YouBike是不是電輔車，其實都要加保公共自行車傷害險以防萬一，用戶即便在15歲以下也可以獲得保障，保費都是政府提供。（記者黃美珠攝）

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