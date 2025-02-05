台南聖母廟高空煙火週六登場 交通局公布交管路段

南市交通局公布本週六聖母廟迎春牛及高空煙火活動的交通管制路線圖。 （圖由南市交通局提供）

2025/02/05 09:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區正統土城鹿耳門聖母廟「2025新春嘉年華迎春牛遊行及施放高空煙火民俗文化」活動，將於週六登場。 南市交通局表示，因應活動管制台江大道五段、城安路、安中路六段，請市民朋友提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段。

南市交通局表示，聖母廟迎春牛遊行及高空煙火表演，每年都吸引眾多民眾參加，為確保觀賞安全及大量人潮湧入周邊區域，台江大道五段將於當天（8日）上午8時雙向管制，城安路、安中路六段於下午18時雙向封閉，周邊道路如城北路、城西街及青砂街也將有交通管制措施。

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交通局說，預期周邊台17線、台江大道、安中路、公學路等將有車潮湧入，請來往東西向的民眾可預先改道本田路或市道173，來往南北向民眾可利用台17、台19，行經周邊請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮。

另外，本週六東區東門圓環也有「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」活動，將管制東門圓環內圈一車道、東門路及長榮路口東向西道路管制通行，提醒用路行經周邊減速慢行。

交通局長王銘德表示，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

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