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    台南提早1週開學 警方暖心護童籲路口停看聽

    台南提早一週開學，市警一分局於五5日清晨啟動護童上學勤務。（圖：警方提供）

    台南提早一週開學，市警一分局於五5日清晨啟動護童上學勤務。（圖：警方提供）

    2025/02/05 09:17

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市各國小2024年第2學期領先全國開學！因應南市在2025年4月19日至24日舉辦「全國中等學校運動會」，寒假調整提早1週到2月5日開學。市警一、六等分局在今天早上都啟動護童專案，分局長親自到小學迎接學童上學，並送上暖心宣導小物，讓學生直呼好開心！

    南市警一分局規劃警力在東區9所小學展開「護童」勤務、加強交通疏導。一分局長章振國帶領防治組、交通組及偵查隊人員前往崇明國小，和校長楊宗穎一起迎接學童上學，並親切地贈送開學宣導小物，向學童宣導「路口慢看停、行人優先行與反毒、反詐騙、婦幼保護專線113」等安全觀念。

    市警六分局也動員警力到南區轄內7所小學進行護童，分局長劉全福率隊到永華國小，迎接學童上學與送開學鉛筆小禮互動、做婦幼及交通安全宣導，以簡單3字訣「停、看、聽」提醒孩子過馬路要「在安全地點停等、仔細觀察來車並注意車輛警示音」，培養正確交通安全觀念。

    一分局長章振國表示，護童以學童上、下學人身安全為首要目標，作用在確保校園及周遭路段交通順暢，防止意外發生，護童行動會持續進行。恰逢今年是蛇年，他特別呼籲民眾駕車、騎車不蛇行，進入校園寧靜區請減速慢行、禮讓學童過馬路，共同守護學童交通安全。

    此外，現今網路遊戲及交友陷阱多，警方也提醒家長及學童，網路交友安全3原則「不自拍、不轉傳、不持有」，尤其自身或他人的任何私密影像、照片更應堅守這上述3「不」原則，避免被害。

    南市警六分局員警啟動護童上學勤務。（圖：警方提供）

    南市警六分局員警啟動護童上學勤務。（圖：警方提供）

    南市警六分局員警啟動護童上學勤務並送學生開學宣導小物。（圖：警方提供）

    南市警六分局員警啟動護童上學勤務並送學生開學宣導小物。（圖：警方提供）

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