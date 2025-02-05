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    大年初九拜天公 廖大乙：準備7寶1物助升官發財

    大年初九拜天公，民俗專家廖大表示，準備米、水、生仁、花生、桂圓、甘蔗及糖果糕餅7樣供品，可助升官發財。（廖大乙提供）（記者張協昇攝）

    大年初九拜天公，民俗專家廖大表示，準備米、水、生仁、花生、桂圓、甘蔗及糖果糕餅7樣供品，可助升官發財。（廖大乙提供）（記者張協昇攝）

    2025/02/05 08:00

    〔記者張協昇／南投報導〕明天（6日）農暦正月初九是俗稱「天公生」的玉皇大帝生日，許多民眾從今天深夜11時起會準備供品拜天公，民俗專家廖大乙表示，拜天公可準備米、水、生仁、花生、桂圓、甘蔗及糖果糕餅7樣供品，這「7寶」供品均有吉祥寓意，具招財納福效果，若想步步高升，則可準備每包內放壹元硬幣的直式紅包，到12家廟宇象徵性布施，但拜天公時若能反躬自省，真心誠意向玉皇大帝懺悔自己的過錯，並發願改過遷善，更能獲得諸神明的庇佑賜福。

    廖大乙指出，在道教傳統信仰上，玉皇上帝在天庭統領與眾神，地位至尊，由於1是陽數之首、9是陽數之極，所以正月初九為玉皇大帝聖誕，也就是俗稱「天公生」。玉皇上帝有好生之德，相傳茹素，因此拜天公時禁葷食，可準備米、水、生仁、花生、桂圓、甘蔗及糖果糕餅7樣供品。

    廖大乙進一步解釋說，文工尺上7是大吉數，7樣供品代表「7寶」，均具有吉祥寓意。民以食為天，米、水分別代表天與地，拜米、水象徵敬天謝地；桂圓除了代表圓滿外，與有長生果之稱的花生一樣都須剝殼，象徵脫胎換骨、長命百歲；甘蔗則是有節節高升及倒吃甘蔗的意思；至於生仁又稱「天公豆」，「仁」字音同生「人」，隱含人丁興旺意義，是傳統上拜天公必備供品。

    廖大乙指出，民眾若想步步高升或祈求考試順利，則可在拜天公時同時準備1物，這1物就是內放壹元硬幣的直式紅包，共準備12包，拜完天公後再到12家廟宇拜拜後象徵性將紅包放入香油錢箱，代表「向天公借膽」讓自己能勇猛精進。千萬不要小看這1物，因為1是陽數之首，在卦象上代表一元復始、由剝而復、萬象更新，這個數字可千變萬化，產生的奧妙力量無窮無盡。

    廖大乙強調，拜天公時應身心清淨，因此傳統上祭拜前最好齋戒沐浴、祭拜時須注重儀容，不可披頭散髮或戴墨鏡，萬一明天來不及或忘了拜天公，也不用忌諱，只要有誠心，在元宵節前拜天公，都能獲得天公的庇佑。

    民俗專家廖大乙表示，拜天公可準備7寶1物，有助升官發財。（記者張協昇攝）

    民俗專家廖大乙表示，拜天公可準備7寶1物，有助升官發財。（記者張協昇攝）

    民俗專家廖大乙表示，可到廟宇象徵性捐出內放壹元硬幣的紅包當香油錢，有助步步高升。（ 廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙表示，可到廟宇象徵性捐出內放壹元硬幣的紅包當香油錢，有助步步高升。（ 廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙表示文工尺上7是大吉數。（記者張協昇攝）

    民俗專家廖大乙表示文工尺上7是大吉數。（記者張協昇攝）

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