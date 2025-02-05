週末恐寒流再來襲！專家：將有「斷崖式」大降溫

氣象專家指出，預估明日至週五上午「寒流」減弱，氣溫漸升，不過週五下半天又有另一波強冷空氣南下，且強度將挑戰入冬以來第3波「寒流」，預計將出現「斷崖式」的大降溫。（資料照）

2025/02/05 09:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流影響，今（5）日部分平地仍有10度以下的最低氣溫，氣象專家指出，預估明日至週五上午「寒流」減弱，氣溫漸升，不過週五下半天又有另一波強冷空氣南下，且強度將挑戰入冬以來第3波「寒流」，預計將出現「斷崖式」的大降溫。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受「寒流」影響，各地中層雲量略增，部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。至於平地天氣乾冷，但早晚及明晨、部分平地仍有10度以下的最低氣溫。而在3000公尺以上高山，仍偶有零星小雪的機率。

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吳德榮指出，根據最新歐洲模擬顯示，明日至週五上午「寒流」減弱，氣溫漸升，明顯回暖。西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，週五中午起將有另一波強冷空氣迅速南下，氣溫遽降，越晚越冷。週六至下週一清晨強冷空氣籠罩，其強度將比前波略強，挑戰入冬以來第3波「寒流」的機率高。

吳德榮說明，預估週五中午起至週六，北部及東半部有局部短暫雨；下週日至週一晨、水氣減少，西晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。至於下週一白天至週三冷空氣減弱，氣溫逐日漸升。各地晴朗穩定。下週四則又有下一波冷空氣南下，轉雨降溫、天氣轉變。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，預估週五至下週一清晨，受強烈大陸冷氣團南下影響，台灣天氣將出現「斷崖式」的大降溫，冷空氣強度將直接挑戰今年第3波寒流，降溫變化相當有感！

「林老師氣象站」強調，這波無論在冷空氣的強度大小、持續時間及影響範圍等，均會較上一波來得顯著且擴大，最冷的時段會落在週六及下週日，應該是今年立春以來，最強的一波！

「林老師氣象站」提醒，在冷空氣影響期間，北部及東北部地區最低溫下探攝氏7至9度，中部地區最低溫攝氏8至11度，南部地區最低溫預估攝氏10至15度，澎湖地區最低溫攝氏11至14度，金馬地區則在攝氏6至8度之間；近山、沿海及空曠區低溫還會再下降個攝氏1至3度。

「林老師氣象站」發文指出，預估週五至下週一清晨，受強烈大陸冷氣團南下影響，台灣天氣將出現「斷崖式」的大降溫，冷空氣強度將直接挑戰今年第3波寒流，降溫變化相當有感！（圖擷自臉書）

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