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    02/05 各報重點新聞一覽

    大罷免潮如火如荼展開，民進黨立委評估，公民團體在第二階段連署恐陷入「冷卻期」困境，建議民進黨中央應適時動起來。（資料照）

    大罷免潮如火如荼展開，民進黨立委評估，公民團體在第二階段連署恐陷入「冷卻期」困境，建議民進黨中央應適時動起來。（資料照）

    2025/02/05 06:50

    自由時報

    民團二階連署恐陷「冷卻期」困境 全台大罷免 綠委籲黨中央動起來

    大罷免潮如火如荼展開，多個公民團體於新春開工首日齊聚中選會，遞交十九位國民黨立委第一階段罷免提議書。民進黨立委評估，公民團體在第二階段連署恐陷入「冷卻期」困境，建議民進黨中央應適時動起來，協助論述、舉辦宣講等，由地方黨部「因地制宜」，協調各選區民代提供奧援，把不肖的叛國立委罷免掉。

    詳見民團二階連署恐陷「冷卻期」困境 全台大罷免 綠委籲黨中央動起來

    沒寬限期 美對中國加徵10％關稅生效

    美國對中國所有進口商品加徵十％關稅的措施，已於當地時間四日凌晨生效；美國總統川普三日警告，若中國不停止向美國輸出芬太尼，不排除再調高關稅稅率，並說未來幾天將與中國國家主席習近平通話，通話結果或將影響美國加徵的關稅稅率。中國則稱將採取多項反制措施，包括十日起將對美國部分進口商品加徵十％至十五％關稅，並對Google展開立案調查。

    詳見沒寬限期 美對中國加徵10％關稅生效

    史上最大千坪無塵室種植 偷電種大麻 竹東三環幫眾重判

    新竹檢警在竹縣查獲台灣治安史上最大的千坪大麻無塵室工廠，起獲大麻植株四五一九株，黑市價高達廿億元，足供三百萬人次吸食。新竹地院審結，依製造二級毒品罪重判主謀竹東鎮三環幫成員池政勳十年。

    詳見史上最大千坪無塵室種植 偷電種大麻 竹東三環幫眾重判

    聯合報

    川普、習近平 最快本周談關稅

    美國對中國大陸加徵百分之十關稅在美東時間四日生效，大陸隨即宣布對部分美國商品加關稅。美國總統川普三日說，他的團隊可能在未來廿四小時與大陸談判，若無法達成協議，關稅將「非常非常可觀」。

    詳見川普、習近平 最快本周談關稅

    搶打流感疫苗 民眾空跑10餘診所

    女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，有民眾連洽十多家診所，仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗栗。公費疫苗僅剩約十萬劑，本周可能用罄，對是否增購疫苗，疾管署表示需再評估。

    詳見搶打流感疫苗 民眾空跑10餘診所

    中國時報

    台鐵將漲價 北高自強號824變975元

    台鐵公司5日召開董事會，由於去年虧損137.9億元創新高，票價合理化方案將再度提報董事會討論，據了解，台鐵提出新票價方案，以3％為合理報酬率，輔以長途遞遠遞減等措施控制漲幅，平均漲幅自35.62％降至26.8％，台北至高雄自強號票價由824元漲至975元，調升18.3％，守住千元上限。台鐵董事長杜微4日表示，須待董事會同意才能定案。

    詳見台鐵將漲價 北高自強號824變975元

    川習即將通話 牽動美中貿易戰

    美國總統川普對加拿大、墨西哥加徵25％關稅的決策大轉彎。在新關稅於美東時間4日凌晨0時1分（台灣時間4日下午1時1分）生效前的最後一刻，川普同意對加、墨新關稅暫緩實施30天，換取加、墨兩國同意加強邊境執法。美國對大陸產品加徵10％關稅則如期生效，但川普預告最快4日與中國國家主席習近平通話。川普2.0的美中貿易戰將升溫或降溫，面臨關鍵點。

    詳見川習即將通話 牽動美中貿易戰

    美國對中國所有進口商品加徵十％關稅的措施，已於當地時間四日凌晨生效；圖為貨櫃船停靠加州奧克蘭港。（法新社）

    美國對中國所有進口商品加徵十％關稅的措施，已於當地時間四日凌晨生效；圖為貨櫃船停靠加州奧克蘭港。（法新社）

    新竹檢警在竹縣查獲台灣治安史上最大的千坪大麻無塵室工廠，新竹地院審結，依製造二級毒品罪重判主謀竹東鎮三環幫成員池政勳十年。（資料照，警方提供）

    新竹檢警在竹縣查獲台灣治安史上最大的千坪大麻無塵室工廠，新竹地院審結，依製造二級毒品罪重判主謀竹東鎮三環幫成員池政勳十年。（資料照，警方提供）

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