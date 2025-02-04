搶打潮！彰縣35萬餘劑公費流感疫苗「一劑不剩」

彰化縣衛生局今天公告，35萬8130劑公費流感疫苗今天用罄。（衛生局提供）

2025/02/04 23:24

〔記者湯世名／彰化報導〕女星大S因流感併發肺炎猝逝震驚各界，掀起民眾搶打流感疫苗，彰化縣衛生局今天（4日）公告，35萬8130劑公費流感疫苗今天用罄，打到「一劑不剩」。衛生局呼籲尚未接種的高風險族群，可至鄰近縣市洽詢公費疫苗接種資訊或自費疫苗，並注意呼吸道咳嗽禮節等防護措施以降低感染風險。

衛生局指出，國內流感疫情仍處於流行期，流感症狀除一般感冒的喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞、流鼻水外，還有高燒、倦怠、肌肉痠痛等症狀，其病程可長達7-14天，民眾如出現相關症狀，應儘速就醫、儘早用藥。

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疾病管制署已公告擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。彰化縣公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所可至彰化縣衛生局網頁查詢https://www.chshb.gov.tw/taxonomy/term/68 。

衛生局呼籲，現仍為呼吸道傳染病好發季節，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣如勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠場所，並留意自身健康狀況如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉酸痛、倦怠等症狀，儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

去年流感期間，醫護為民眾施打流感疫苗。（資料照）

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