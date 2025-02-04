蛇年求財 桃市楊梅白蛇廟、南崁五福宮「使者公蛇洞」人氣旺

桃園市楊梅白蛇廟成在地獨特信仰。（記者李容萍攝）

2025/02/04 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕今年生肖適逢蛇年，桃園市楊梅區白蛇廟主祀「白蛇娘娘」、又稱財神廟，廟內飼養300多條白蛇，農曆春節期間吸引民眾祭祀求財；相傳創廟已有360餘年的蘆竹區南崁五福宮後殿也有一處「使者公蛇洞」，常有信眾奉獻雞蛋或捐款，年節期間也是人氣滿滿。

楊梅白蛇廟建於2002年，創辦人羅欽師原無特殊信仰，因友人送他一條母白蛇，是錦蛇的突變白子，他覺得母蛇孤單，因緣際會得知南部也有隻公白蛇找來配對，想不到「白娘娘」蛇孫滿堂；白蛇廟現址本來是義民廟的預定地，但因土地持分等原因遲未有下落，想不到他能順利成事，似乎冥冥中有助力，進而成為地方的獨特信仰。

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羅欽師表示，廟內現在飼養300多條白蛇，白蛇均派專人照顧，每個月需花費逾10萬元，飲食主要吃雞蛋、白老鼠、蔬菜等，補足所需營養，父執輩相傳，信眾會把白蛇披掛在身上祈求好運，或將白蛇褪下的「龍皮」帶回家供奉，祈求闔家平安。

羅欽師提到，今年適逢蛇年，沒有特別的祭拜禁忌，信眾可以像往常一樣，帶雞蛋水果及糖果餅乾，前來求姻緣、事業、生子等。除了每次擲筊可以求的龍衣、平安符，今年白蛇娘娘也降下旨意，由他手繪設計春聯「龍」字，限量168張供信眾求取。

南崁五福宮是國定三級古蹟，相傳大正年間廟宇因風暴受損嚴重，當地庄長發起改擴建時，發現基地內有蛇穴，信眾捉蛇未果，直至擴建落成時又發現有群蛇聚集在廟前，信眾相信這些蛇是玄壇元帥的部將，人畜無害，1925年廟宇改建時又常有蛇出沒在廟內，為了避免驚擾信徒，因此建立「使者公蛇洞」將「神蛇」養於洞中，後來陸續在1977、2007年間改建，才有了現在樣貌。

廟方說，常有信眾奉獻雞蛋或捐款，前2、3年還有信眾在廟旁買樂透還中了數億元大獎，當時特別捐出百萬元回饋廟方。

桃園市楊梅白蛇廟的「白娘娘」蛇孫滿堂，並開放參拜信眾身披白蛇。（記者李容萍攝）

今年生肖是蛇年，桃園市蘆竹區南崁五福宮後殿的「使者公蛇洞」，年節期間人氣滿滿。（記者李容萍攝）

桃園市蘆竹區南崁五福宮年節期間香火鼎盛。（記者李容萍攝）

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