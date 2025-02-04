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    博杯開回油電休旅車！高雄五甲關帝廟2/9決賽 蛇來運轉大獎曝

    五甲關帝廟今年擲筊最大獎TOYOTA油電休旅車價值近百萬元。（記者陳文嬋攝）

    五甲關帝廟今年擲筊最大獎TOYOTA油電休旅車價值近百萬元。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/04 23:53

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕元宵節將至，民眾博杯拚好運！高雄市五甲關帝廟每年開出精準國運籤聞名，並舉辦擲筊及摸彩活動受歡迎，今年擲筊最大獎TOYOTA油電休旅車，摸彩最大獎電動腳踏車，總價值達百萬元，已破萬人擲筊試手氣，有機會2大獎一起帶回家。

    鳳山區五甲關帝廟是全國唯一由神明降臨透過筆生以桃筆寫成籤詩，2016年精準預測蔡英文當選台灣首位女總統，前年精準預測賴清德當選總統，地方嘖嘖稱奇。

    廟方今年春節創下連續18年立筊新紀錄，78歲蕭姓婦人受託幫美國及台北友人點18盞燈，不但幸運擲出立筊，還連擲6個聖杯進入決賽。

    廟方今年擲筊與摸彩獎項高達200多個，擲筊最大獎TOYOTA COROLLA CROSS 1800CC油電休旅車價值近百萬元，比去年TOYOTA ALTIS油電轎車更好。二獎是光陽新豪邁125CC機車等；摸彩最大獎電動腳踏車價值2萬多元，還有50吋液晶電視、10公斤洗衣機、直立式冷凍櫃等獎品。

    國三董姓女學生在母親陪同下，參與擲筊試手氣，連擲6聖杯進入決賽，她開心不已，祈求神明保佑，希望能抱回休旅車大獎。

    廟方說，已有1萬2000多人參與擲筊，多達175人連擲6聖杯進入2月9日的決賽，民眾只要連擲6聖杯，進入決賽通通有獎，至少有14吋電風扇，還有機會1次抱回2個大獎，將休旅車及電動腳踏車帶回家。

    國三董姓女學生連擲6聖杯進入決賽。（記者陳文嬋攝）

    國三董姓女學生連擲6聖杯進入決賽。（記者陳文嬋攝）

    五甲關帝廟今年春節創下連續18年立筊新紀錄，圖為蕭姓婦人幸運擲出立筊，還連擲6聖杯進入決賽。（五甲關帝廟提供）

    五甲關帝廟今年春節創下連續18年立筊新紀錄，圖為蕭姓婦人幸運擲出立筊，還連擲6聖杯進入決賽。（五甲關帝廟提供）

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