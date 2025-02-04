台灣燈會小提燈「蹓蹓蛇」 桃市議員服務處搶先送

台灣燈會小提燈「蹓蹓蛇」，可依個人喜好組裝成0至9數字或各式不同造型。（記者李容萍攝）

2025/02/04 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」12日至23日在桃園捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站登場；燈會小提燈取名「蹓蹓蛇」，將於活動展期在主燈區限量發送，桃園市議員張曉昀、劉熒隆、徐玉樹等人紛紛在臉書粉專預告，即日起可至其服務處限量索取小提燈。

本次主燈名為「無限樂園」高度18公尺，由知名藝術家李明道（AKIBO）操刀設計與製作，採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，運用AI及動作捕捉營造出科技十足的未來樂園意象。

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市府觀光旅遊局長周柏吟表示，「蹓蹓蛇」小提燈以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，各段均可呈現90度彎曲，可依個人喜好組裝成0至9數字或各式不同造型；另因蛇在生肖中排行第6，同時也希望大家能多外出蹓躂、走走看看，因此取其諧音命名為「蹓蹓蛇」，饒富趣味。

此外，本次有半數小提燈製作成以外接行動電源發光的燈具，只需用自己的行動電源接TYPE-C線即可發光，減少電池使用量，為永續愛地球盡一份力。

「蹓蹓蛇」小提燈發送時間為12日至23日每日下午3點起，發送地點為桃園市中壢區高鐵南路1段及青埔路1段路口（高鐵探索館對面）、洽溪路及民權路4段（近15號服務台），每人限領1盞。

桃園市議員張曉昀在臉書粉專預告，即日起可至其服務處限量索取「蹓蹓蛇」小提燈。 （擷取自張曉昀臉書）

「蹓蹓蛇」小提燈蛇身由7段式可動結構組成。（擷取自2025台灣燈會官網）

桃園市議員劉熒隆在臉書粉專預告，即日起可至服務處限量索取「蹓蹓蛇」小提燈。 （擷取自劉熒隆臉書）

桃園市議員徐玉樹在臉書粉專預告，即日起可至服務處限量索取「蹓蹓蛇」小提燈。 （擷取自徐玉樹臉書）

台灣燈會小提燈「蹓蹓蛇」。（記者李容萍攝）

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