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    開發南向市場！觀光署放寬觀宏專案 旅客落跑改採「記點歸零制」

    為吸引印尼、越南等6國旅客，我國推「觀宏專案」簡化團客簽證流程。示意圖。（資料照）

    為吸引印尼、越南等6國旅客，我國推「觀宏專案」簡化團客簽證流程。示意圖。（資料照）

    2025/02/04 22:04

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為吸引印尼、越南等6國旅客，我國推「觀宏專案」簡化團客簽證流程。交通部觀光署上月修正相關規範，旅行社若發生團客脫逃，若達到違規門檻，將被停權或剔除觀宏專案資格。不過過去採記點累加制，修正後採歸零制，團客脫逃紀錄若未達門檻，最後違規日起一年後，記點即可歸零。

    東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範（觀宏專案）適用於印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國旅客，參加主管機關指定旅行社團體旅遊、企業贊助的獎勵旅遊團、搭乘飛機及國際郵輪抵離者。

    不過，2015年實施初期，發生多起旅客脫團事件，脫團違常率約千分之3，不過觀光署（原觀光局）2019年加強源頭管理、修正規範，COVID-19疫情之後，於2022年11月11日重新受理申請並至2024年4月30日止，脫團違常率降至萬分之9，約7.4萬名團體旅客循專案簽證來台旅遊，脫團落跑68人。

    但實務上仍面臨許多問題，觀光署今年1月公告修正規範，包含文書作業簡化、電子化加速通報時效、旅客臨時離台的通報時間、改採記點歸零制等。

    原有的記點累加制，若遇旅客逃跑，3人記3點，並停止旅行業者送件申請觀宏專案3個月；滿6點以上，則會被剔除指定旅行社名單，一年後若重新獲得觀光署駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦，並經觀光署審核通過後，才能重返指定名單，違規情節重大者則加重停權為3年。

    但外國旅行業者因為累積脫團逃跑紀錄後，不敢再循觀宏專案組團來台，尤其大型旅行社旅客總數多、更易超過6人違規標準，因此觀光署著手修正規範，改為記點歸零制，未來如發生逃跑記錄的一年內，沒有再新增脫團旅客，違規記點將歸零計算。

    至於旅客臨時離台的通報時間，增列旅客若因家有要事需提早返國，或是遇到生病情事，應於24小時內通報觀光署。

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