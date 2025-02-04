彰化家扶燈籠義賣發起人重回「老担」 復刻30年前推牛車

彰化家扶燈籠義賣發起人李世湧說，30年前他與妻子就是從曉陽路、民族路口推牛車開始義賣燈籠。（家扶提供）

2025/02/04 22:01

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化家扶中心古早燈籠義賣今年邁入第30年，30年前開賣的彰化市曉陽路、民族路口「老担」備受矚目，當年發起義賣的李世湧、黃惠雪伉儷，當年牽牛車載燈籠，站在路口叫賣，溫暖了無數弱勢家庭，今晚（4日）家扶借來1輛有50年歷史的牛車放在路口，李世湧興起推著牛車憶當年，溫馨滿滿。

家扶主任王震光說，今年第30年，李世湧與黃惠雪夫妻將在5日上午10點半重回曉陽路、民族路口當年的義賣處，與大家分享這些年來的點滴；每一盞燈籠都凝聚了大家的心意，邀請大家齊聚這傳說中的「老担」，一起點亮孩子們的未來。

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今年66歲的古早燈籠發起人李世湧，30年前跟妻子黃惠雪站在街頭曉陽路、民族路口，把燈籠放在牛車上，向路過的民眾鞠躬，義賣一盞盞充滿祝福的燈籠，無論寒流來襲甚至是下雨，夫妻倆總是堅持到最後一刻。

2022年大年初一至十五日元宵節義賣燈籠收入為225萬元，全縣41個義賣攤位中，光是彰化市曉陽路、民族路口的「元老級」攤位就賣出近90萬元；2023年全縣義賣總收入高達295萬元，曉陽路、民族路創攤攤位更一舉賣破103萬元；連續多年都靠「老担」撐起一片天。

家扶中心資深專員林滿麗說，全縣至今擴展到40個據點，每年各個攤位收入多會有所增減，唯獨曉陽路、民族路口這個「元老級」攤位強力拉抬，靠的是多年來累積的知名度與老顧客力挺，不少人一出手就是數千元甚至數萬元，神秘客每年也都挹注5萬元。

今年燈籠義賣邁入第30年，為了重現30年前李世湧夫妻兩人用牛車載運燈籠的畫面，林滿麗向彰化市一名老農借來1輛已有50年的牛車，並且重新粉刷上漆，今晚由大吊車運來曉陽路、民族路口，李世湧聞訊前來，一時興起推著牛車前進，完全復刻30年前的景象。

彰化家扶燈籠義賣發起人李世湧重回30年前彰化市曉陽路、民族路口「老担」，推牛車憶當年。（家扶提供）

彰化家扶資深專員林滿麗借來1輛已有50年的牛車，今晚由大吊車運抵曉陽路、民族路口組裝。（家扶提供）

彰化家扶義賣燈籠，多年來都靠曉陽路、民族路「老担」撐起一片天。（資料照）

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