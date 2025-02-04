為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國1南下楠梓-鼎金今起3天夜間封閉8小時 改道路線看這裡

    圖為楠梓區鳳楠路與興西路口。（讀者提供）

    圖為楠梓區鳳楠路與興西路口。（讀者提供）

    2025/02/04 21:39

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕交通部高速公路局南區養護工程分局今晚辦理「國道1號後勁溪過水橋新建工程」，國道1號南下高雄市楠梓交流道至鼎金交流道今天2月4日起至6日夜間22時至隔日凌晨6時封閉進行交通管制，請車輛改道行駛。

    南區養護工程分局為辦理「國道1號後勁溪過水橋新建工程」，主線交通維持改道作業，將於今天2月4日（星期二）至2月6日（星期四）分別於每日夜間22時至隔日凌晨6時，封閉管制國道1號南下楠梓交流道至鼎金系統交流道路段，請用路人配合提前改道，或配合改道路線行駛。

    南區養護工程分局表示，小型車改道路線禁行大型車輛，為國道1號楠梓交流道南下出口匝道→旗楠路（台22線）→高楠公路 （台1線）→大中一路→鼎金系統交流道。

    此外，大型車改道路線為國道1號楠梓交流道南下出口匝道→興西路→楠陽路→朝新路→ 旗楠路（台22線）→高楠公路 （台1線）→大中一路→鼎金系統交流道。

    南區養護工程分局呼籲駕駛人車輛行經交通管制區域，請減速慢行，並依既有指示牌面，以及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

    南區養護工程分局說，駕駛人可撥1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電臺，或上高速公路局全球資訊網，以瞭解最新施工路況；高速公路局南區交控中心免付費24小時客服專線1968轉2。

    國道1號南下楠梓交流道至鼎金交流道路段改道路線圖，請用路人配合提前改道。（交通部高速公路局南區養護工程分局提供）

    國道1號南下楠梓交流道至鼎金交流道路段改道路線圖，請用路人配合提前改道。（交通部高速公路局南區養護工程分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播