嘉縣水上公托中心4月動工 布袋、中埔公托下半年開辦

嘉義縣在水上鄉柳林國小開辦的社區公共托育家園。（記者林宜樟攝）

2025/02/04 21:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為營造優質托育環境，嘉義縣政府在縣內佈建公托家園及公共托嬰中心，將投入4000萬元經費在水上國小新建公共托嬰中心，預計4月動工，明年完工後開辦，可收托40名，今年下半年也將開辦布袋、中埔公共托嬰中心，可收托數共80名，減輕民眾育兒負擔。

嘉義縣社會局長張翠瑤表示，水上鄉人口數有4萬7千多人，在嘉義縣僅次於民雄鄉，但僅柳林國小有開辦社區公共托育家園，2022年10月起營運，滿招收托12名，托育設施仍不足；縣府獲前瞻基礎建設計畫3000萬元補助，加上自籌1000萬元，將再新建水上公共托嬰中心，提供更多托育服務能量。

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水上鄉長林緗亭說，因現代家庭結構變化，雙薪家庭需要安心、優質的托育環境，公所建議在水上國小設立公共托嬰中心，用地為公所公有地，已配合行政業務協助用地變更，期待未來開辦後能與地方社區、學校緊密合作，成為親子教育與社會支持中心。

張翠瑤說，縣府規劃在10個鄉鎮市佈建12所公托家園、公共托嬰中心，目前已開辦9家，共可收托152名嬰幼兒，今年將擴建大林社區公托家園為公共托嬰中心，收托人數將由12人增加為32人；配合國家住都中心興建社會住宅計畫，2028年將開辦民雄福樂安居社宅公共托嬰中心，可收托數20名，未來將因應縣內產業園區及社會住宅，繼續佈建公共托育設施。

民眾表示，以往嬰幼兒常由父母其中一人或祖父母照顧，但現在雙薪家庭增多，生育年齡也提高，高齡長輩不一定適合照顧嬰幼兒，托育人員需求增加；張翠瑤說，嘉義縣登記托育人員數有361人，簽訂托育準公共化服務契約的托育人員有308人，目前收托2歲以下幼兒共338人，縣府將鼓勵新考取托育人員技術士證照的托育人員加入準公共化服務，紓解托育需求。

嘉義縣政府將在水上國小開辦公共托嬰中心。（記者林宜樟攝）

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