表舅20年後重逢突獻吻告白！網一面倒勸退：言情小說看太多？

近日有女網友在Dcard上分享過年被表舅告白，引發網友熱議。示意圖。（情境照）

2025/02/05 00:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Dcard女孩板一名女網友分享驚人經歷，與大4歲的表舅相隔20年再重逢，對方不僅主動牽手，甚至親她，還表白，「想跟妳在一起！」她震驚又困惑，直呼，「可是他是我媽的表弟耶，這樣真的可以嗎？」

根據貼文 ，原Po說，小時候見過表舅，當時就覺得他很帥，但那種感覺很單純，就像是對哥哥姊姊的喜歡。這次過年，她邀請對方來家裡拜年，沒想到兩人開始頻繁往來，表舅還時不時牽她的手。原本她不願多想，直到對方幾天前突然親吻她，甚至明確表態想交往，讓她徹底慌了，不知該如何面對家人與這段突如其來的感情。

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貼文曝光後，網友紛紛驚呆，一面倒勸退，「20年沒聯絡，見面沒幾天就吻妳，想也知道是為了什麼」、「他就是想上床吧，根本不是愛」、「你先去跟你爸媽說表舅要跟你在一起」，甚至懷疑，「中間是有什麼沒打出來的嗎」，狠酸，「言情小說看太多？」或幽默寫道，「今天網路好像用太多了」、「有時候一個人上網真的很無助…」。

對於網友們的勸阻，原Po事後更新說，她發現表舅對前段感情傷害執念太深，甚至有種「希望她拯救自己」的感覺，讓她更加猶豫，最後甚至直接向表舅坦言，「清醒吧！不然你去問我媽、你姐，還是要我幫你問你媽，看看可不可以！」暗示會直接讓家人介入這段關係，網友則紛紛笑稱，「這招溫柔一刀，舅舅應該會當場清醒。」

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