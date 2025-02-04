未來7年將增1.1萬張病床 石崇良曝總額新制防健保破產

健保署長石崇良。（記者林惠琴攝）

2025/02/04 20:20

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署長石崇良今（4日）指出，未來7年全台預計再增1.1萬張病床，恐面臨總額大幅成長、健保破產困境，也會造成漲保費壓力，因此今年是推出新制改革的最佳時機，期盼可達到強化醫護薪資福利、減少民眾就醫次數的目標。

健保署今年推動「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」新制，當醫院衝量超過合理成長率，給付就會被分階段砍價。

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石崇良說明，目前醫院總額分區共管會議決定的管理模式不一，台北區、北區、中區為攤扣制，設定目標點值，申報結果如當季預估點值低於目標點值時，按點數成長貢獻率、點數占率進行攤扣，不論各家醫院情況一律均攤，但南區、高屏區、東區是個別總額，事先給予醫院一定額度，超額部分採分階段折付，過度成長則可能斷頭不予支付，其中門住診等各條件加權有差異，對於偏鄉逐年萎縮的醫院有保障，同時兼顧個別醫院競爭。

在經過評估後，健保署決定今年全面推行「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，除了台北區第2季實施外，其餘未上路地區也將於今年第1季施行，石崇良指出，支付標準調整，或是急重難罕症照護，或是居家醫療、在宅急症照護等政策配合事項，則會排除統計，因此不必擔心會有人球的問題。

新制選擇在今年全面推行，石崇良透露主因正是健保總額不斷成長，2024年較2023年增加391億元，達到8755億元，今年更高達9286億元，若加計公務預算挹注的癌藥、罕藥資源等，實質總額更為9467億元，相當於年增712億元。

石崇良進一步分析未來7年全國將至少再增加1萬1124張病床，增幅為14.63%，若不調整管理方式，按照原本作法，總額每年成長恐怕不只700多億元，將加速健保破產，民眾也會面對健保費上漲的壓力。

石崇良指出，新制主要希望醫院強化自我管控、醫療量合理成長，就不會在點值上浮浮沉沉，透過事前掌握預算的方式，也有助於醫院可預先規劃人力配置、薪資福利，增進醫護人員職場權益，同時期盼藉此減低民眾的就醫次數，扭轉現行門診醫療費用占率高於住診的情形，以達到門診、住診各占50%為目標。

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