盧秀燕評主燈女媧「講不出來的特別」 議員轟自我催眠

燈會主燈「女媧」太驚人，盧秀燕評是「講不出來的特別」，挨批自我催眠嗎。（市府提供）

2025/02/04 20:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會訂八日開幕，主燈「女媧」曝光後，有不少人喊被嚇到，遭評「醜出新高度」；對此，台中市長盧秀燕今稱台中主燈出奇致勝，「有講不出來的特別」、「最說不出所以然」；市議員陳淑華與林炘烽均痛批，花逾5千萬辦燈會，主燈讓民眾喊醜，市府還在自我催眠，對比高雄市與吉伊卡哇合作大成功，台中靠「醜美」的女媧主燈能吸引多少觀光潮。

中台灣元宵燈會配合蛇年，主燈以人面蛇身的「女媧」為設計，觀旅局長陳美秀今在市政會議進行燈會專案報告時指出，打造全台唯一移動式主燈；但「女媧」造型引起大驚奇，更被推「醜出新高度」，陳美秀對此說是「醜美」，盧秀燕也自評今年主燈「有講不出來的特別」，她邀大家自己來體會，「我們怎麼樣出奇致勝」，要看最有創意的、最奇怪的、最說不出所以然來的及最有趣味性，保證不虛此行。

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在地議員陳淑華怒批，今年燈會觀旅局由3千多萬加碼到逾5千萬舉辦，還不包括其他局處燈區自行負責的預算，卻製作出讓大家喊醜的主燈，民眾觀感最直接，盧市府竟還在自我安慰、自我催眠，花大錢只辦出連市長都認證「說不出所以然」的主燈，外縣市都知道搶辦「萌經濟」，台中還在自我感覺良好。

議員林祈烽也說不少民眾投訴行經看到後被嚇到，怒批看了「驚悚片」，高雄成功引進吉伊卡哇，鄰近的南投也與貓貓蟲「咖波」聯名，各吸引數百萬人次觀賞，台中靠守舊古板的「醜美」女媧主燈的城市行銷行為，能吸引多少觀光潮，守舊古板的「設計美學」，看不到城市進步。

議員楊大鋐則緩頰也有小朋友讚女蝸神似卡通阿拉丁裡的公主，挺有創意，但建議市府多加強燈會的停車設計。

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